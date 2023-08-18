"АвтоВАЗ" объявил о повышении цен на автомобили Lada на сумму от 20 тыс. до 65 тыс. рублей (1,2-5,3%) — в зависимости от модели и комплектации. Об этом сообщают 'Автоновости дня'.
Обновленная модель Lada Vesta в комплектациях Life, Enjoy и Techno, а также Vesta Cross во всех версиях, получили дополнительную стоимость в 20 тыс. рублей. Таким образом, рестайлинговый седан Vesta в комплектации Life теперь стоит от 1,43 млн рублей, а кросс-седан — от 1,56 млн рублей.
Цены на трехдверный внедорожник Lada Niva в комплектациях Urban и [Black] выросли на 30 тыс. и 40 тыс. рублей соответственно (достигнув отметки 965 тыс. и 984 тыс. рублей). Модель Niva Travel подорожала на 60-65 тыс. рублей в зависимости от версии и теперь стартует от 1,09 млн рублей.
С 1 по 15 августа, в связи с введением новых ставок утилизационного сбора, цены на автомобили в России были пересмотрены сразу 13 автокомпаниями. Об этом сообщило аналитическое агентство 'Автостат'."
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