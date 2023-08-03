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"Москвич" готов удовлетворить спрос на автомобили для такси и каршеринга

1:29
Авто

Автомобильный завод "Москвич" доказал, что способен удовлетворить растущий спрос на автомобили, используемые в службах такси и совместного использования автомобилей. Об этом заявила Анастасия Журавлева, руководитель отдела по связям с общественностью завода, в ходе XI Международного евразийского форума "Такси".

"Москвич" готов удовлетворить спрос на автомобили для такси и каршеринга
Фото: www.m24. ru/news/transport/27042023/572785

Журавлева подчеркнула, что ежегодный спрос на автомобили в сфере такси и совместного использования автомобилей в Москве и Подмосковье оценивается примерно в 30-40 тыс. машин. Автомобильный завод "Москвич" полностью готов удовлетворить этот спрос, предлагая современные и надежные автомобили.

Кроссоверы, выпускаемые заводом "Москвич", специально оборудованы для использования в такси, и несколько сотен таких автомобилей уже работают в таксомоторных парках Москвы и Санкт-Петербурга.

Помимо такси и совместного использования автомобилей, автомобили "Москвич" находят применение и в других отраслях, в том числе в здравоохранении и правоохранительных органах.

В начале апреля подразделение "Флот" компании "Яндекс" подписало контракт с автомобильным заводом "Москвич" на поставку 5 тыс. автомобилей, в том числе 2 тыс. электромобилей модели "Москвич-3".

Ранее "Pravda.ru" писала, что в Москве Уголовно-исполнительная инспекция уже сменила "Лады" на "Москвичи". 

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ВЗЯЛ МОСКВИЧ ТРИ, "РОССИЙСКИЕ" ИННОВАЦИИ, ОБЗОР ТЕСТ ДРАЙВ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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