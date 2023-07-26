Как выглядит обновленный Kia Sorento

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Отличить обновленный "Соренто" проще всего по фарам головного света, из одной точки которых выходят три расходящихся пучка светодиодных дневных ходовых огней, а также вертикально расположенные источники основного света. Новый дизайн фар повлек за собой изменения в радиаторной решетке, которая стала более широкой. Изменениям подверглась также форма капота и переднего бампера.

Фото: https://i.ytimg.com/vi/UrlV6zt4Q1Y/maxresdefault.jpg

Изменения в задней части кроссовера менее заметны: в кластерах фар теперь установлены светодиодные лампы в форме буквы G. Дизайн заднего бампера также был изменен. Что касается бокового профиля обновленного Kia Sorento, то здесь единственным изменением являются легкосплавные диски нового дизайна.

А вот интерьер обновленного кроссовера претерпел радикальные изменения. Вертикальная панель теперь объединяет 12,3-дюймовые экраны виртуальных приборов и медиацентра. Тенденция использования монопанелей, появившаяся несколько лет назад у Mercedes, а затем перенятая китайцами, теперь добралась и до корейского автопрома.

Следуя этой тенденции, компания Kia также решила заменить аналоговый блок управления климат-контролем на сенсорный экран, хотя многие уже признают, что такое управление менее удобно, чем традиционные кнопки. Кроме того, была добавлена функция распознавания лиц, используемая в основном для загрузки персонализированных настроек аудиосистемы.

Новая модель будет доступна для покупки в августе, первоначально она будет представлена на внутреннем рынке. Однако ожидается, что вскоре в России начнется параллельный импорт этих моделей.

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