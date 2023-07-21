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Ferrari 250 Le Mans выставлен на аукцион: Величайшая Ferrari в истории?

4:33
Авто

Модель 250 LM Ferrari 1964 года покорила весь автомобильный мир, вызвав жаркие споры о том, заслуживает ли она звания "величайшей всех времен". В середине августа на аукционе Monterey Car Week будет выставлен этот необычный гоночный автомобиль, один из 32 построенных и 22-й экземпляр, и энтузиасты с нетерпением ожидают вердикта.

Ferrari 250 Le Mans выставлен на аукцион: Величайшая Ferrari в истории?
Фото: www.supercars. net/blog/ferrari-250-lm/

Этот 250 LM, аукционная стоимость которого прогнозируется на уровне 18-20 млн. долларов, прошел тщательную реставрацию в соответствии с оригинальными техническими требованиями, выполненную компанией Ferrari Classiche. Его яркая гоночная история включает участие в "24 часах Дайтоны" 1966 года и "24 часах Ле-Мана" 1968 года. Хотя эта модель не участвовала в гонках в Ле-Мане в 1965 г., ее аналог, шасси № 5893 от NART, за рулем которого находились талантливые Мастен Грегори и Йохен Риндт, одержал победу и вписал имя 250 LM в летопись триумфов Ferrari в Ле-Мане.

Вскоре после этого, в первые месяцы следующего года, выставленная на аукцион Ferrari приняла участие в гонке "24 часа Дайтоны" под номером 24. Пилотируемый Иннесом Айрлендом, Майком Хейлвудом и тогдашним владельцем Джорджем Драммондом, автомобиль столкнулся с досадной неисправностью коробки передач, что привело к его сходу с дистанции после 90 кругов.

Тем не менее, эта легендарная машина отправилась в дальнейший путь, приняв участие еще как минимум в восьми гонках в течение следующих двух лет. Примечательно, что в сентябре 1966 года на Гран-при Австрии за руль сел заводской пилот Ferrari Майкл Паркес.

Наследие 250 LM по-прежнему украшено значком величия, и его признают одним из самых значительных творений Ferrari. Примечательно, что, по данным RM Sotheby, именно эта модель за все время своего существования не попала ни в одну серьезную аварию.

После завершения гоночной карьеры автомобиль несколько раз переходил из рук в руки, и в конце концов в 2018 году оказался в руках преданного коллекционера. Прошлым летом 250 LM был представлен на престижном конкурсе Pebble Beach Concours d'Elegance, что еще больше усилило его мистичность.

Изначально представленная на Парижском салоне 1963 года модель 250 LM ("LM" — Le Mans) стала предвестником эры заднемоторных суперкаров с большим рабочим объемом двигателя, которые вскоре займут доминирующее положение в автомобильной индустрии.

Автомобиль, выставленный на аукцион в Монтерее, представляет собой великолепное зрелище. Украшенный шестью грозными карбюраторами Weber 38 DCN, увенчанными скоростными стеками и заключенными в коробку с холодным воздухом, автомобиль излучает мощь и производительность.

Завораживающие легкосплавные диски Borrani и тщательно нанесенная краска Rosso Cina поверх тканевой обивки Bleu придают этому автомобильному шедевру элегантность вне времени.

Среди множества восхитительных автомобилей, которые будут представлены на выставке в Монтерее, внимание любителей Ferrari наверняка привлечет "Коллекция потерянных и найденных автомобилей".

В коллекцию входят 20 старинных "потерянных" Ferrari, некоторые из которых были спасены от разрушения, а другие тщательно отреставрированы. Жемчужиной коллекции является 250 GT Coupe Speciale 1956 года работы Pinin Farina, некогда принадлежавший королю Марокко Мохамеду V.

Роб Майерс из Sotheby's метко назвал эти потерянные Ferraris воплощением заветной концепции "находки в сарае", сохранившей свою чистоту и оригинальность с момента приобретения.

Monterey Car Week обещает автомобильное зрелище, подобного которому не было, где сходятся легенды прошлого и настоящего, оставляя неизгладимый след в сердцах страстных поклонников Ferrari. 

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Ferrari 250 LM: l'ultima assoluta a Le Mans prima dell'Hypercar
Куратор Игорь Моржаретто
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