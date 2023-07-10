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Lada Sport открыла первый дилерский центр в России, предлагающий спортивные автомобили Lada

3:00
Авто

Дилерская компания Lada Sport, специализирующаяся на продаже спортивных автомобилей Lada, открыла свой первый центр в России. Расположенный в Санкт-Петербурге автосалон включает в себя станцию технического обслуживания с 20 постами, кузовной цех и шоу-рум, где покупатели могут полюбоваться на подготовленные к треку автомобили Lada.

Lada Sport открыла первый дилерский центр в России, предлагающий спортивные автомобили Lada
Фото: https://4pda.to/s/as6yurXTySsXU7RCpgsHC2oMRZLodx.jpg

Однако в настоящее время в дилерском центре можно приобрести только один автомобиль — Lada Granta в комплектации Drive Active. В дальнейшем дочернее предприятие АвтоВАЗа планирует расширить ассортимент предлагаемых автомобилей.

Широкий выбор спортивных автомобилей Lada

В дилерском центре представлены различные спортивные модели Lada, в том числе гоночная Lada Vesta в классе "Туринг", раллийный внедорожник Lada Niva Sport T2 на базе Niva Bronto, а также один из автомобилей, участвовавших в "Гонке чемпионов". Кроме того, в салоне можно осмотреть музей, в котором представлены трофеи, завоеванные гоночной командой АвтоВАЗа.

Lada Granta Drive Active — уникальная модель

Единственной моделью, доступной в настоящее время для приобретения в дилерском центре, является Lada Granta Drive Active. Эта модель выделяется аэродинамическим обвесом кузова, спортивной подвеской, сиденьями с усиленной боковой поддержкой и контрастными красными акцентами в интерьере.

Под капотом автомобиля установлен стандартный 1,6-литровый восьмиклапанный двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Цена на седан составляет от 827 900 рублей, а на вариант лифтбек, представленный в июне, — от 980 900 рублей. Разница в цене обусловлена тем, что версия лифтбек не предлагается в базовой комплектации Classic, а только в комплектации Comfort.

Расширение производства спортивных автомобилей Lada

В то же время АвтоВАЗ расширяет штат сотрудников, чтобы удовлетворить растущий спрос на спортивные автомобили Lada. Дополнительные рабочие требуются для производства обновленных моделей Lada Vesta Sport, Niva Legend Sport и Granta Sport.

В заключение можно сказать, что открытие первого дилерского центра Lada Sport в России — это интересное событие для любителей спортивных автомобилей. Широкий модельный ряд автомобилей Lada, готовых к эксплуатации на треке, позволит покупателям получить захватывающие впечатления от вождения. Несмотря на то, что в настоящее время в дилерском центре представлена только модель Lada Granta Drive Active, в будущем дилерский центр планирует расширить свой ассортимент, удовлетворяя растущий спрос на спортивные автомобили на российском рынке.

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Лада Гранта - 99.9% спорта
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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