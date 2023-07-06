Российский автомобильный рынок продемонстрировал рост почти на 10% в первой половине 2023 года

5:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Российский автомобильный рынок продемонстрировал многообещающие результаты в первой половине 2023 года, продемонстрировав темпы роста почти на 10%. Отраслевые эксперты прогнозируют, что к концу года в России будет продано около миллиона новых автомобилей.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Положительные показатели за первое полугодие

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала свой отчет о российском автомобильном рынке за период с января по июнь 2023 года. По их данным, за этот период было продано около 359 000 новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств.

Хотя это на 3,1% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, важно отметить, что отчет AEB теперь включает данные Федеральной торговой палаты (FCC), которые учитывают фактические регистрации транспортных средств. Цифры FCC говорят о другом: было продано более 428 000 автомобилей, что на 9,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

Значительные расхождения в июньских продажах

В июне также наблюдались существенные различия в показателях продаж. По данным AEB, было продано 52 279 автомобилей, что на 88,3% больше по сравнению с июнем 2022 года. Тем не менее, FCC сообщила о 87 357 проданных автомобилях, что представляет собой значительный рост на 133%.

Одной из основных причин такого расхождения является отсутствие данных о Chery в статистике AEB. Chery является одним из крупнейших игроков на современном российском рынке и отчитывается о своих продажах ежеквартально, а не ежемесячно. Кроме того, результаты для Geely не были приняты во внимание.

Лидеры июньских продаж

Отечественный автопроизводитель Lada стал лидером по продажам в июне, продав 27 839 автомобилей и продемонстрировав ошеломляющий темп роста в 272%. Haval закрепился на второй позиции с показателем в 8 285 проданных единиц, что в пять раз больше. На третье место претендовал ГАЗ, продавший 4 616 единиц техники и показавший 70-процентный рост. Другие заметные показатели включают Changan (3 603 единицы, рост на 941%), UAZ (3 398 единиц, рост на 115%), Great Wall (1 568 единиц, исключительный рост на 2 513%) и FAW (936 единиц, рост на 344%).

Меняющаяся динамика на рынке

Корейские автопроизводители, такие как Kia и Hyundai, столкнулись со снижением показателей своих продаж. Kia продала всего 601 единицу (снижение на 84%), в то время как Hyundai удалось продать всего 248 клиентам (снижение на 91%). В разгар всего этого на рынок вышел новый российский бренд Sollers, продавший 548 единиц техники.

GAC, еще один китайский бренд, пережил значительный всплеск продаж с впечатляющими темпами роста в 2 957%. Однако фактическое количество проданных автомобилей было скромным и составило всего 214 единиц. У других брендов, упомянутых в отчете, включая Volkswagen, Toyota, Skoda, Mazda и Peugeot, наблюдался существенный спад.

В полугодовом рейтинге выделяются китайские бренды

Если рассматривать показатели продаж за первое полугодие, то в рейтинге доминируют китайские автопроизводители. Лидирует Lada с показателем 143 618 проданных автомобилей (рост на 92%), за ней следуют Chery (46 970 единиц, рост на 321%) и Haval (39 852 единицы, рост на 242%). Geely привлекла внимание 25 882 российских покупателей (рост на 227%), в то время как ГАЗ обеспечил продажи 22 104 покупателям (рост на 40%). К Exeed проявили интерес 15 230 человек (рост на 253%), а Omoda зафиксировала 14 555 продаж. Десятку лидеров замыкают UAZ (13 439 единиц, рост на 38%), Changan (11 267 единиц, значительный рост на 412%) и Kia (7 056 единиц, снижение на 85%).

Эксперты предупреждают о росте цен

Тем временем отраслевые эксперты предостерегают российских потребителей о грядущем росте цен на автомобили. Из-за снижения курса рубля по отношению к доллару и евро стоимость импортных автомобилей может вырасти на 15-20%. Хотя ожидается, что повышение цен не будет таким резким, как в предыдущем году, как на новые, так и на подержанные автомобили неизбежно будет наблюдаться тенденция к росту цен.

Поскольку российский автомобильный рынок демонстрирует признаки восстановления и роста, потребителям крайне важно быть в курсе меняющейся динамики и принимать обоснованные решения относительно покупки своих автомобилей.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Топ-10 самых ДЕШЕВЫХ авто в России в 2023 году!