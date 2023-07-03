Шпионские фотографии BMW 2 Series Gran Coupe предполагают эволюционный стиль

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В освежающем повороте событий команда дизайнеров BMW, похоже, приняла более разумный подход. Последняя итерация 5-й серии избегает спорных чрезмерно больших решеток радиатора, которые можно увидеть на таких моделях, как iX и 4-я серия. Аналогичным образом, 2 Series Gran Coupe, похоже, следует этому примеру, как показано на этих шпионских фотографиях. Новая версия компактного седана BMW излучает чувство классической элегантности, а не авангардных экспериментов.

Фото: https://www.autonews.com/gallery/20171003/PHOTOS01/100209997/bmw-2-series-gran-turismo-spy-photos

Судя по скромным изменениям на этом прототипе Gran Coupe, можно предположить, что это обновление в середине цикла, а не полностью новый автомобиль. Это согласуется с тем фактом, что Gran Coupe был представлен только в прошлом году, в 2020 году. Передняя часть демонстрирует потенциально более тонкую решетку радиатора по сравнению с текущей моделью. Фары получили более сглаженный дизайн, а в бампере появились обновленные воздухозаборные отверстия.

Общий профиль Gran Coupe остался практически неизменным, хотя, похоже, появилась более выраженная линия, идущая по всей длине автомобиля вслед за дверными ручками. Примечательно, что окна задней четверти получили заметное улучшение с более заметным перегибом Хофмайстера.

В задней части крышка багажника теперь располагает номерной знак выше, чем раньше, отклоняясь от текущего дизайна Gran Coupe. Хотя из-за камуфляжа трудно различить детали, вполне вероятно, что соответствующие изменения были внесены в задние фонари. Кроме того, у этого конкретного экземпляра отсутствуют открытые наконечники выхлопных труб, которые есть на текущем варианте для рынка США.

Учитывая, что это, скорее всего, умеренное обновление существующего Gran Coupe, ожидается, что линейка двигателей будет сохранена, возможно, с некоторыми улучшениями. Это подразумевает ряд турбированных 2,0-литровых четырехцилиндровых двигателей, доступных в передне- и полноприводной конфигурации.

Наряду с изменением дизайна, мы можем ожидать незначительных доработок интерьера и обновления функций. По прогнозам, презентация состоится в следующем году, а производство начнется в конце этого года, как предполагает фотограф-шпион.

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