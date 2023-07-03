Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
УАЗ Патриот: Представлены новые модели ограниченной серии
Цены на новые автомобили в России резко вырастут из-за курса валют
Электрическая "Буханка", разработанная в Крыму: будущее экологичного транспорта
GM Energy готовит первые три пакета Ultium Home Energy
Mazda CX-9 больше не будет выпускаться после 2023 модельного года
Отоларинголог рассказал, как помочь себе, если "простреливает" уши
Эндокринолог расказала, в каких регионах риск развития нарушений функции щитовидной железы выше
Студенты установили рекорд на водородном автомобиле
Григорий Лепс выплатил миллион рублей солдату ВС РФ за уничтоженный танк "Леопард"

Шпионские фотографии BMW 2 Series Gran Coupe предполагают эволюционный стиль

2:31
Авто

В освежающем повороте событий команда дизайнеров BMW, похоже, приняла более разумный подход. Последняя итерация 5-й серии избегает спорных чрезмерно больших решеток радиатора, которые можно увидеть на таких моделях, как iX и 4-я серия. Аналогичным образом, 2 Series Gran Coupe, похоже, следует этому примеру, как показано на этих шпионских фотографиях. Новая версия компактного седана BMW излучает чувство классической элегантности, а не авангардных экспериментов.

Шпионские фотографии BMW 2 Series Gran Coupe предполагают эволюционный стиль
Фото: https://www.autonews.com/gallery/20171003/PHOTOS01/100209997/bmw-2-series-gran-turismo-spy-photos

Судя по скромным изменениям на этом прототипе Gran Coupe, можно предположить, что это обновление в середине цикла, а не полностью новый автомобиль. Это согласуется с тем фактом, что Gran Coupe был представлен только в прошлом году, в 2020 году. Передняя часть демонстрирует потенциально более тонкую решетку радиатора по сравнению с текущей моделью. Фары получили более сглаженный дизайн, а в бампере появились обновленные воздухозаборные отверстия.

Общий профиль Gran Coupe остался практически неизменным, хотя, похоже, появилась более выраженная линия, идущая по всей длине автомобиля вслед за дверными ручками. Примечательно, что окна задней четверти получили заметное улучшение с более заметным перегибом Хофмайстера.

В задней части крышка багажника теперь располагает номерной знак выше, чем раньше, отклоняясь от текущего дизайна Gran Coupe. Хотя из-за камуфляжа трудно различить детали, вполне вероятно, что соответствующие изменения были внесены в задние фонари. Кроме того, у этого конкретного экземпляра отсутствуют открытые наконечники выхлопных труб, которые есть на текущем варианте для рынка США.

Учитывая, что это, скорее всего, умеренное обновление существующего Gran Coupe, ожидается, что линейка двигателей будет сохранена, возможно, с некоторыми улучшениями. Это подразумевает ряд турбированных 2,0-литровых четырехцилиндровых двигателей, доступных в передне- и полноприводной конфигурации.

Наряду с изменением дизайна, мы можем ожидать незначительных доработок интерьера и обновления функций. По прогнозам, презентация состоится в следующем году, а производство начнется в конце этого года, как предполагает фотограф-шпион.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ВЫ ХОТЕЛИ САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ БМВ?! ВОТ ОН! 2 СЕРИЯ ГРАН КУПЕ. Тест-драйв и обзор BMW 2 Series Gran Coupe
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Онколог назвал первый признак рака кишечника

Полипы в кишечнике — образования изначально доброкачественные, но некоторые из них имеют серьёзный риск перерождения в злокачественную форму, заявил хирург-онколог.

Хирург-онколог Карасёв из РФ назвал первый признак рака
Диетолог Мухина назвала разжижающие кровь напитки
Врач назвала неожиданные напитки, разжижающие кровь
Кяро объяснил, почему никогда не будет работать с Михалковым
Милявская блеснула ягодицами на фестивале VK Fest
Елена Гречина: на Смоленщине к войне относятся по-особому Анжела Якубовская Киберсадовод: в России изобрели робота для ухода за садом Анастасия Жукова У Зеленского остался один шанс на спасение – уния с Польшей Любовь Степушова
Разочаровали Запад: в ФРГ осудили ВСУ за потерю бронетехники НАТО
Стали известны подробности удара по управлению СБУ в Сумах
Перед саммитом НАТО в Литве все издеваются над Байденом. Зачем это Америке?
Перед саммитом НАТО в Литве все издеваются над Байденом. Зачем это Америке?
Последние материалы
Электрическая "Буханка", разработанная в Крыму: будущее экологичного транспорта
GM Energy готовит первые три пакета Ultium Home Energy
Шпионские фотографии BMW 2 Series Gran Coupe предполагают эволюционный стиль
Mazda CX-9 больше не будет выпускаться после 2023 модельного года
Отоларинголог рассказал, как помочь себе, если "простреливает" уши
Эндокринолог расказала, в каких регионах риск развития нарушений функции щитовидной железы выше
Студенты установили рекорд на водородном автомобиле
Григорий Лепс выплатил миллион рублей солдату ВС РФ за уничтоженный танк "Леопард"
NetEase: враг это тот, кто кричит "Слава Украине" и убивает своих сограждан
Учёные доказали, что в молодой Вселенной время шло медленнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников