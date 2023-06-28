Последний Dodge Challenger Demon 170 продается на аукционе за $700 000

3:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Пришло время прощаться с Dodge Challenger нынешнего поколения, поскольку его жизненный цикл подходит к концу. Энтузиасты и коллекционеры ухватились за возможность приобрести последние оставшиеся экземпляры. В удивительном акте щедрости анонимный коллекционер заплатил ошеломляющие 700 000 долларов за последнюю модель Demon 170, причем все доходы от продажи пойдут на благотворительность.

При содействии Barrett-Jackson, о котором стало известно от The Drive, важно отметить, что последний Demon 170 еще не был произведен. Скорее, 700 000 долларов были заплачены за желанный слот для сборки. Поскольку Dodge планирует завершить производство Charger и Challenger 31 декабря 2023 года, ожидается, что последний Demon 170 будет собран примерно в это время.

Счастливчик, получивший слот на сборку, получит возможность выбрать из обширного набора опций. Меню Dodge включает в себя переднее сиденье со стороны пассажира и заднее сиденье для отдыха за $1 995, навигационную систему за $995 и экстравагантный люк в крыше за $9 995.

Чтобы сделать это и без того заманчивое предложение еще более неотразимым, Barrett-Jackson сообщает, что победитель аукциона получит привилегию заказать индивидуальный цвет краски для своего Challenger Demon 170. Мы с нетерпением ждем появления внешнего вида купе, когда оно сойдет с конвейера.

Заплатить 700 000 долларов за автомобиль с базовой ценой 96 666 долларов (без учета сбора за доставку в пункт назначения в размере 1595 долларов и налога на бензин в размере 2100 долларов) может показаться экстравагантным. Однако за этой значительной суммой стоит веская причина.

Компания Dodge обязалась пожертвовать все вырученные от продажи средства благотворительной организации под названием Kristy House.

Эта организация специализируется на предоставлении лечения, защиты и скоординированных услуг в воспитывающей среде для детей, переживших различные формы травм. Нередко автомобили, проданные на благотворительные цели, приносят огромные суммы; например, уникальный Porsche 911 был продан за беспрецедентные 3,6 миллиона долларов в августе 2022 года.

Даже если бы Demon 170 не был последней моделью в своей линейке, он все равно оставался бы экстраординарным автомобилем. Он выпускается в количестве не более 3 300 единиц и может похвастаться внушительным 6,2-литровым двигателем V8, оснащенным 3,0-литровым нагнетателем.

Эта комбинация позволяет Demon 170 генерировать ошеломляющие 1 025 лошадиных сил и 945 фунт-фут крутящего момента при работе на топливе E85. Кроме того, в нем используется широкий спектр компонентов, разработанных специально для дрэг-рейсинга, включая специализированную подвеску и мягкие шины Mickey Thompson ET Street R.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Dodge Challenger Demon v Porsche 911 Turbo S - DRAG RACE