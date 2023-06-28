Автосвечи зажигания: хороший оригинал или жалкая подделка

Свечи зажигания — сложные и высокотехнологичные компоненты двигателя, и на их рынке доминируют крупные игроки. Однако есть предприимчивые люди, пытающиеся наладить производство и распространение контрафактной продукции под торговыми марками престижных брендов. С другой стороны, есть автовладельцы, которые до сих пор верят в то, что можно получить что-то даром.

Так что нередки и сейчас случаи, когда после установки новых, приобретенных по дешёвке свечей зажигания, двигатель начинает работать с перебоями, и на приборной панели загорается индикатор "Проверить двигатель". Стандартная диагностика точно выявляет виновников пропусков зажигания, неисправностей двигателя и многого другого. Затем владельца автомобиля отправляют заменить свечи зажигания, но только для того, чтобы обнаружить, что они поддельные.

Давайте обсудим, как отличить подлинные свечи зажигания от поддельных на примере NGK, одной из ведущих японских компаний на рынке. Начнём тут с упаковки. Современные технологии печати открывают безграничные возможности, но производители контрафакта срезают углы даже в этом аспекте. Коробки с товарами часто имеют поблекшие цвета, а этикетки отличаются от оригинала стилем шрифта и чёткостью изображения.

В описаниях часто присутствуют грамматические ошибки. Кроме того, упаковка часто бывает плохо собрана и искривлена, поскольку это делается не с помощью автоматизированного процесса, а с помощью дешёвой рабочей силы вручную.

Опознавательные знаки, нанесённые непосредственно на свечу зажигания, вполне помочь выявить подделки. В частности, на керамическом изоляторе должен быть нанесён безупречно выполненный логотип и название торговой марки. В нашем случае — NGK, а также маркировка свечи зажигания.

В качестве альтернативы на нём могло бы отображаться название производителя автомобиля и номер партии, если мы рассматриваем свечи зажигания, изготовленные компанией для конкретной марки автомобиля.

Буквы и цифры должны быть нанесены определённым шрифтом, иметь чёткие контуры и быть ориентированы по вертикали и горизонтали в строгом соответствии с осями свечи зажигания.

Любые отклонения указывают на то, что у вас в руках контрафактный продукт. Маркировка не должна стираться пальцами. Изоляционный материал не должен содержать примесей или, что ещё хуже, грязи. В том месте, где изолятор соединяется с корпусом свечи зажигания, должны быть следы белого порошка. Он используется для обеспечения хорошего уплотнения.

Номер партии и маркировка должны быть выбиты на одной из сторон корпуса свечи зажигания, а также на её цилиндрической части. Там не должно быть перепутанных символов или ошибок. Это также признаки контрафактной продукции.

Качество изготовления свечей зажигания также может помочь выявить подделки. На его поверхности не должно быть следов механической обработки. Следы, оставленные режущими инструментами на резьбовой части и цилиндрических поверхностях, например, под шестигранником или восьмиугольником (где расположено уплотнительное кольцо), а также на соединении между корпусом и изолятором (полусферическая часть), безошибочны.

В оригинальных свечах зажигания не используются такие методы изготовления. Они заменяются высокотехнологичной штамповкой, которая, помимо других методов обработки, обеспечивает высокую чистоту поверхности и идеальную геометрию.

"Контактная клемма", навинченная на резьбовую часть, выступающую из верхней части изолятора, также может свидетельствовать о подделке. Это место, где подключается контактная группа отдельной свечи зажигания или высоковольтного провода. Деталь должна иметь округлые, плавные формы, правильную геометрию и отсутствие заусенцев. Его посадка должна быть плотной (его нелегко открутить). Не должно быть никаких признаков коррозии металла.

Наконец, давайте рассмотрим электроды. Они должны иметь правильные геометрические формы. Зазор между электродами свечи зажигания должен быть одинаковым. Расположение центрального электрода должно быть точно выровнено по центральной оси свечи зажигания. Кроме того, рассматривая центральные электроды иридиевых и платиновых свечей зажигания под увеличительным стеклом, вы можете отчетливо заметить следы лазерной сварки, с помощью которой наконечник крепится к центральному электроду в случае оригинальных изделий.

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