Кузов автомобиля — самая дорогая и практически незаменимая его часть. Двигатель, коробку передач, мосты, подвеску, электрические и гидравлические системы можно заменить, хотя и дорого.
То же самое, в меньшей степени, можно сказать о дверях, крыльях, капоте и багажнике. Однако вряд ли имеет смысл задумываться о замене кузова или его несущих элементов. Это просто не стоит затраченных усилий. Поэтому каждый владелец автомобиля должен уделять первостепенное внимание сохранению кузова.
Это особенно важно, если вы покупаете подержанный автомобиль в хорошем состоянии и хотите, чтобы он оставался в таком же состоянии. Наличие ржавчины на внутренней поверхности кузова является признаком того, что автомобиль уже никогда не будет выглядеть "как новый".
Надежность и долговечность автомобиля зависят не только от производителя, но и от усилий владельца. В России на дорогах стоят тысячи зрелых автомобилей, состояние кузова которых сохранилось благодаря их владельцам. Это значит, что решение все-таки есть.
Чтобы защитить кузов от преждевременной гибели, необходимо предотвратить доступ "деструкторов" к внутренним полостям конструкции, которые подвержены воздействию окружающей среды.
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