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Победить ржавчину можно, лишь исключив ее появление

1:23
Авто

Кузов автомобиля — самая дорогая и практически незаменимая его часть. Двигатель, коробку передач, мосты, подвеску, электрические и гидравлические системы можно заменить, хотя и дорого.

Победить ржавчину можно, лишь исключив ее появление
Фото: avtotema.mediasalt. ru/opasna_li_rzhavchina_na_tormoznyh_diskah_avtomobilya

То же самое, в меньшей степени, можно сказать о дверях, крыльях, капоте и багажнике. Однако вряд ли имеет смысл задумываться о замене кузова или его несущих элементов. Это просто не стоит затраченных усилий. Поэтому каждый владелец автомобиля должен уделять первостепенное внимание сохранению кузова.

Это особенно важно, если вы покупаете подержанный автомобиль в хорошем состоянии и хотите, чтобы он оставался в таком же состоянии. Наличие ржавчины на внутренней поверхности кузова является признаком того, что автомобиль уже никогда не будет выглядеть "как новый".

Надежность и долговечность автомобиля зависят не только от производителя, но и от усилий владельца. В России на дорогах стоят тысячи зрелых автомобилей, состояние кузова которых сохранилось благодаря их владельцам. Это значит, что решение все-таки есть.

Чтобы защитить кузов от преждевременной гибели, необходимо предотвратить доступ "деструкторов" к внутренним полостям конструкции, которые подвержены воздействию окружающей среды.

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ПОЧЕМУ все удаляют ржавчину неправильно?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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