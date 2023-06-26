Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов недавно рассказал о важнейших мерах, необходимых для поддержки российской автомобильной промышленности. Эти меры направлены на повышение уровня локализации российских автомобилей, сохранение внутреннего рынка и стимулирование роста отечественных предприятий. В ходе заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Соколов представил три ключевые меры поддержки. Подробности сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.
Одна из предлагаемых мер предполагает индексацию утилизационного сбора. Данная корректировка направлена на повышение эффективности системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей, делая ее более финансово выгодной для производителей и потребителей. Реализуя эту меру, российская автомобильная промышленность стремится обеспечить устойчивость и конкурентоспособность отечественного производства автомобилей.
Вторая мера подчеркивает необходимость совершенствования законодательства о государственных закупках. Упорядочивая и оптимизируя нормативные акты, российское правительство стремится создать более благоприятные условия для отечественных производителей. Цель состоит в том, чтобы стимулировать закупки автомобилей местного производства, способствуя росту отрасли и поддержке экономики.
Третья мера связана с внесением изменений в законодательство, регулирующее сектор такси. План предусматривает введение более строгих требований к локализации такси и транспортных средств, включая электромобили, используемых для государственных и муниципальных нужд на основе лизинга или контрактов на транспортное обслуживание. Эти изменения призваны способствовать внедрению отечественных автомобилей в общественный транспорт, что повысит спрос на российские автомобили.
Максим Соколов подчеркнул, что в рамках государственной автомобильной политики важно уделять внимание защите внутреннего рынка и стимулировать повышение уровня локализации. АвтоВАЗ, имеющий 1 650 поставщиков, активно содействует достижению этой цели. Компания помогает своим поставщикам, предоставляя технические решения, доступ к испытательному оборудованию и предлагая новые возможности для реализации проектов. Такой совместный подход способствует росту и развитию российской автомобильной промышленности.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
События 24 июня показали Владимиру Путину истинное лицо его союзников за рубежом. Турция оказалась лояльнее многих партнёров РФ по ОДКБ.