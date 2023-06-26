Основные меры по поддержке российской автомобильной промышленности, изложенные главой АвтоВАЗа

2:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Глава "АвтоВАЗа" Максим Соколов недавно рассказал о важнейших мерах, необходимых для поддержки российской автомобильной промышленности. Эти меры направлены на повышение уровня локализации российских автомобилей, сохранение внутреннего рынка и стимулирование роста отечественных предприятий. В ходе заседания комитета по развитию кооперации и локализации производства в автомобильной промышленности Соколов представил три ключевые меры поддержки. Подробности сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Фото: daytimenews. ru/auto/v-seti-opublikovali-zhivye-fotografii-salona-novoy-lada-granta-58798.html

Индексация утилизационного сбора

Одна из предлагаемых мер предполагает индексацию утилизационного сбора. Данная корректировка направлена на повышение эффективности системы утилизации отслуживших свой срок автомобилей, делая ее более финансово выгодной для производителей и потребителей. Реализуя эту меру, российская автомобильная промышленность стремится обеспечить устойчивость и конкурентоспособность отечественного производства автомобилей.

Совершенствование законодательства о государственных закупках

Вторая мера подчеркивает необходимость совершенствования законодательства о государственных закупках. Упорядочивая и оптимизируя нормативные акты, российское правительство стремится создать более благоприятные условия для отечественных производителей. Цель состоит в том, чтобы стимулировать закупки автомобилей местного производства, способствуя росту отрасли и поддержке экономики.

Поправки в законодательство для сектора такси

Третья мера связана с внесением изменений в законодательство, регулирующее сектор такси. План предусматривает введение более строгих требований к локализации такси и транспортных средств, включая электромобили, используемых для государственных и муниципальных нужд на основе лизинга или контрактов на транспортное обслуживание. Эти изменения призваны способствовать внедрению отечественных автомобилей в общественный транспорт, что повысит спрос на российские автомобили.

Содействующая роль АвтоВАЗа

Максим Соколов подчеркнул, что в рамках государственной автомобильной политики важно уделять внимание защите внутреннего рынка и стимулировать повышение уровня локализации. АвтоВАЗ, имеющий 1 650 поставщиков, активно содействует достижению этой цели. Компания помогает своим поставщикам, предоставляя технические решения, доступ к испытательному оборудованию и предлагая новые возможности для реализации проектов. Такой совместный подход способствует росту и развитию российской автомобильной промышленности.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.