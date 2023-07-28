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Три причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор

1:52
Авто

Когда речь идет о производительности вашего автомобиля летом, в игру вступают несколько факторов. Одним из основных факторов является повышенная температура. Например, летом под воздействием солнечных лучей сильно нагревается не только двигатель, но и топливный бак. Вследствие этого топливо внутри бака и содержащийся в нем воздух претерпевают изменения. В результате значительное количество паров бензина замещает воздух в баке. Что происходит дальше?

Три причины, почему летом может «троить» даже полностью исправный мотор
Фото: архив

Когда жара спадает, топливный бак охлаждается, что приводит к конденсации паров в жидкое состояние. Это приводит к снижению давления внутри топливного бака по сравнению с атмосферным давлением. Это давление противодействует усилиям топливного насоса, подающего бензин в двигатель.

Как следствие, подача топлива нарушается, и двигатель начинает работать неравномерно, испытывая явление, известное как "осечка". К счастью, устранить эту проблему просто: достаточно остановить автомобиль и ослабить крышку бензобака. С характерным шипением давление внутри бака выровняется с атмосферным, и осечка исчезнет.

Другим источником проблем, которые могут привести к нестабильной работе двигателя в летний период, является воздушный фильтр. Как и недостаточная подача топлива, отсутствие достаточного потока воздуха может привести к неравномерной работе двигателя. Первопричина часто кроется в снижении фильтрующей способности воздушного фильтра из-за частого засорения.

Эта проблема возникает преимущественно в сухую погоду, когда автомобиль часто ездит по пыльным грунтовым дорогам, а владелец пренебрегает важностью регулярной замены воздушного фильтра в соответствии с рекомендациями.

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ТОП-6 причин, почему двигатель троит? // Причины и последствия от сервиса «Билпрайм»
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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