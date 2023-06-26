Alpine объявляет о масштабном модельном наступлении

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Предприняв беспрецедентный шаг, компания Alpine, принадлежащая Renault, представила новаторскую стратегию проникновения на основные рынки, что ознаменовало поворотный момент в ее 68-летней истории. Уважаемый суббренд нацелился на выпуск в общей сложности семи инновационных автомобилей к 2030 году, причем несколько из этих моделей доберутся до берегов Соединенных Штатов.

Масштабное расширение ассортимента, организованное компанией Alpine, планируется начать в 2024 году, хотя первоначальные продажи будут ориентированы преимущественно на европейский рынок. Долгожданное знакомство с заморскими территориями, по прогнозам, состоится в 2027 году. Первым в линейке стоит очаровательный A290, уникальная интерпретация Alpine будущего хэтчбека Renault 5.

Этот замечательный хот-хэтч, который уже демонстрировался в виде концепта ранее в этом году, будет элегантно передвигаться по улицам с помощью ультрасовременной платформы CMFB-EV, предлагающей исключительно электрическую силовую установку.

2025 год станет свидетелем появления первого кроссовера Alpine, позиционируемого в условиях жесткой конкуренции в европейском сегменте C. Принимая вызов, брошенный такими стойкими моделями, как BMW X2 и Mercedes-Benz GLA, этот замечательный автомобиль покорит взыскательных энтузиастов своим замечательным дизайном и высокими эксплуатационными характеристиками.

Следуя по его стопам, преемник знаменитого A110 украсит сцену до конца 2026 года. Излучая очарование электрической трансмиссии, это феноменальное творение заложит основу для кабриолета на базе A110 и изысканного четырехместного купе, которые с гордостью возродят культовую номенклатуру A310.

Заключительный этап этого генерального плана намечен на 2027 год, когда будут представлены две потрясающие модели для сегментов D и E соответственно. Alpine еще предстоит раскрыть точный язык дизайна этих очаровательных автомобилей, хотя слухи предполагают появление двух заманчивых кроссоверов.

Примечательно, что на конвейере отсутствует большой спортивный седан, что еще раз подчеркивает приверженность бренда к области кроссоверов. Если наше предположение подтвердится, предложение D-сегмента нацелится на то, чтобы бросить вызов знаменитому Porsche Macan, в то время как его аналог в E-сегменте вступит в ожесточенную дуэль с уважаемым Porsche Cayenne. Эти два загадочных внедорожника сыграют ключевую роль в укреплении присутствия Alpine на столь желанном американском рынке.

В то время как Alpine остается непоколебимой в своей приверженности электрификации в ответ на строгие европейские правила, согласно которым к 2035 году планируется запретить новые автомобили с бензиновым и дизельным двигателем, бренд также открыт для изучения альтернативных технологий силовых агрегатов.

Среди его увлекательных начинаний — разработка революционного "водородного двигателя внутреннего сгорания", обещающего экстраординарные прорывы, хотя подробности в настоящее время скрываются от общественности. Аналогичным образом, особенности дистрибьюторской стратегии Alpine в Соединенных Штатах остаются окутанными тайной. Что нам точно известно, так это то, что бренд успешно заключил дистрибьюторскую сделку с уважаемым флоридским ритейлером AutoNation, как сообщалось ранее.

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