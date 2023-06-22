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Иностранные автомобильные компании закрывают свои русскоязычные сайты

1:57
Авто

В последнее время многие западные и японские автомобильные компании решили закрыть свои русскоязычные сайты. Эти иностранные автопроизводители, которые либо сократили, либо приостановили свою деятельность в России, начали отключать свои сайты еще в прошлом году.

Летом 2022 года перестал работать официальный российский домен Renault в зоне. ru, а позже прекратили работу сайты Nissan, Infiniti и некоторых брендов Volkswagen Group. Автомобильный портал Auto. ru обратил внимание на то, что русскоязычная платформа марки Audi перестала функционировать.

В настоящее время недоступен сайт марки Volkswagen. Однако на нем по-прежнему можно просмотреть онлайн-витрину, на которой представлены автомобили, оставшиеся на складе дилерских центров. При попытке зайти на российский сайт Skoda пользователи перенаправляются на глобальный портал чешской марки, но онлайн-витрина также доступна. Сайты Nissan и Infiniti перенаправляют пользователей на ресурс марки Lada, а сайт Renault вообще не загружается.

Тем не менее, есть компании, которые продолжают поддерживать свои русскоязычные сайты. Среди них, например, Kia, Hyundai и Toyota. Порталы BMW и Porsche работают, а сайты Mercedes-Benz и Land Rover функционируют в ограниченном режиме, предлагая пользователям доступ только к горячим линиям и контактам сервисных центров.

В апреле этого года было объявлено, что Mercedes-Benz прекратил поддержку приложения Mercedes me ID в России. Это приложение позволяло пользователям получать удаленный доступ к различным функциям автомобиля. Клиенты марки были проинформированы об этом изменении посредством массового уведомления по электронной почте.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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