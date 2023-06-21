Техас потребует использования разъемов NACS компании Tesla на зарядных станциях

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Знаменательным триумфом Tesla стало то, что во вторник ее технология зарядки одержала ряд побед. Примечательно, что Техас сделал объявление, которое заставит компании, занимающиеся зарядкой электромобилей, участвующие в государственной программе электрификации автомобильных дорог, использовать как разъем североамериканского стандарта зарядки Tesla (NACS), так и широко признанный разъем CCS.

Фото: newsconcerns. com/texas-to-require-teslas-nacs-connectors-on-state-backed-charging-stations/

Этот мандат был выдан после того, как Rivian, производитель электрических пикапов, и BTC Power выразили свою поддержку стандарту. Rivian планирует к 2025 году сделать NACS plug стандартной функцией для всех своих моделей, следуя аналогичным заявлениям GM и Ford, сделанным в последние недели.

Значение решения Техаса трудно переоценить, поскольку он не только служит штаб-квартирой Tesla, но и является домом для нового автозаводского комплекса. Приняв технологию зарядки Tesla в качестве общегосударственного требования, Техас дает серьезный толчок стремлению генерального директора Илона Маска сделать ее национальным стандартом зарядки.

"Решение Ford, GM, а теперь и Rivian принять NACS изменило требования к 1-му этапу внедрения", — заявило Министерство транспорта Техаса в электронном письме Reuters во вторник.

В соответствии с этим требованием быстродействующие зарядные устройства постоянного тока должны быть оснащены как разъемом CCS, так и разъемом NACS.

Лью Кокс, директор по развитию бизнеса в MD7, компании, которая помогает с внедрением зарядных устройств, предполагает, что решение Техаса окажет огромное давление на другие штаты, чтобы они приняли NAC от Tesla. "Это фактически сделает NACS новым стандартом зарядки", — объяснил Кокс.

Ранее в этом году Министерство транспорта США установило, что зарядные компании, претендующие на получение федерального финансирования в размере до 7,5 миллиардов долларов на строительство новых высокоскоростных зарядных устройств на 7500 милях (12 070 км) самых загруженных автомагистралей страны, должны предоставить CCS. Федеральное управление автомобильных дорог признает стремительное развитие отрасли.

Рост индустрии электромобилей в стране является свидетельством плодотворных результатов государственных инвестиций. Однако, по словам представителя Федерального управления автомобильных дорог, политика остается под постоянным контролем. Пресс-секретарь также добавил, что ведутся постоянные обсуждения с автопроизводителями, производителями зарядных устройств и органами, устанавливающими стандарты, чтобы гарантировать, что федеральные инвестиции будут продолжать способствовать созданию надежной, удобной и дружественной к пользователю системы зарядки для всех водителей.

В то время как федеральные средства распределяются по штатам, предоставляя им возможность разрабатывать свои собственные руководящие принципы, придерживаясь при этом минимальных федеральных стандартов, распределение первого раунда финансирования, как ожидается, будет происходить в течение оставшейся части года.

Вслед за объявлениями, сделанными Ford и GM, ведущие американские зарядные компании, такие как ChargePoint и EVgo, выразили намерение принять тот же стандарт зарядки для своих зарядных устройств.

Тем временем такие штаты, как Калифорния, Айова и Мичиган, оценивают развивающийся рынок зарядных устройств, а один штат даже рассматривает возможность начисления бонусных баллов заявителям, которые включат порты зарядки Tesla в свои заявки.

После закрытия с ростом на 5,3% во вторник акции Tesla выросли еще на 1,2% в ходе нерабочих торгов.

В настоящее время Tesla управляет примерно 2000 установками Supercharger и может похвастаться более чем 21 000 установками Supercharger в Соединенных Штатах, что составляет около 60% действующих устройств быстрой зарядки по всей стране.

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Урок №1. Зарядные порты электромобилей. Часть пояснительная.