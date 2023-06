Фильм "Барби" пробудил интерес к покупке настоящих розовых "Корветов"

Your browser does not support the audio element.

Понятие "вожделение" определяется в словаре как "яркое сексуальное влечение". Однако словарь не признает яркий розовый "Корвет" Барби объектом сильного желания, но этот факт можно считать самоочевидным.

И вот убедительное доказательство: По данным британского AutoTrader, объявления о продаже розовых кабриолетов Chevrolet Corvettes пятого поколения — культовой машины Барби! — за последний месяц набрали более 12 000 просмотров. Это на 120% больше, чем за тот же период прошлого года, учитывая идентичный объем запасов.

Помимо конкретного кабриолета Barbie Corvette, рекламные данные AutoTrader свидетельствуют о значительном росте общего интереса к розовым кабриолетам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рекламных объявлений о розовых кабриолетах увеличилось на 93%.

Более того, анализ данных поиска Google за последние три месяца, проведенный компанией AutoTrader, показывает, что с момента выхода официального трейлера количество запросов на "автомобиль Барби из фильма" выросло на 450%.

После просмотра трехминутного трейлера становится очевидно, что фильм обещает изобилие удовольствия. Кинематографический мир Барби разворачивается с лодками Барби, фургонами Барби и домами мечты Барби. Гламурная розовая "Vette" служит лишь восхитительной глазурью на торте.

