Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Техас потребует использования разъемов NACS компании Tesla на зарядных станциях
Кардиолог Конев рассказал, о чём говорят сжимающие и колющие боли в груди
Побежали с корабля: жена Зеленского получила паспорт Израиля
Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие
Адвокат Захидов не исключил введения процедуры химической кастрации для педофилов в РФ
Простаков: Киеву не достанутся замороженные активы России — им уготована иная судьба
Врач Джус: анафилактический шок возможен при введении любого лекарства
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки"
В ГУР Минобороны Украины проинформировали об атаке на их штаб-квартиру в Киеве

Фильм "Барби" пробудил интерес к покупке настоящих розовых "Корветов"

2:01
Авто

Понятие "вожделение" определяется в словаре как "яркое сексуальное влечение". Однако словарь не признает яркий розовый "Корвет" Барби объектом сильного желания, но этот факт можно считать самоочевидным.

Фильм "Барби" пробудил интерес к покупке настоящих розовых "Корветов"
Фото: https://www.pinterest.com/pin/425027283592011037/

И вот убедительное доказательство: По данным британского AutoTrader, объявления о продаже розовых кабриолетов Chevrolet Corvettes пятого поколения — культовой машины Барби! — за последний месяц набрали более 12 000 просмотров. Это на 120% больше, чем за тот же период прошлого года, учитывая идентичный объем запасов.

Если попытаться рационально объяснить этот всплеск популярности, то это не похоже на то, что Барби внезапно стала кинозвездой… но подождите… она действительно стала! На самом деле, долгожданный фильм "Барби", снятый Гретой Гервиг с участием Марго Робби в роли куклы-персонажа и Райана Гослинга в роли Кена, недавно вызвал большой ажиотаж. Выход фильма на экраны запланирован на 21 июля.

Помимо конкретного кабриолета Barbie Corvette, рекламные данные AutoTrader свидетельствуют о значительном росте общего интереса к розовым кабриолетам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рекламных объявлений о розовых кабриолетах увеличилось на 93%.

Более того, анализ данных поиска Google за последние три месяца, проведенный компанией AutoTrader, показывает, что с момента выхода официального трейлера количество запросов на "автомобиль Барби из фильма" выросло на 450%.

После просмотра трехминутного трейлера становится очевидно, что фильм обещает изобилие удовольствия. Кинематографический мир Барби разворачивается с лодками Барби, фургонами Барби и домами мечты Барби. Гламурная розовая "Vette" служит лишь восхитительной глазурью на торте.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Barbie The Movie The Doll | Review video of Margot Robbie Doll, Pink Barbie Corvette, and MORE!!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину

Задача по спасению туристов, находящихся на пропавшем в Атлантике батискафе "Титан" является невероятно сложной. Об этом пишет издание Daily Mail.

Daily Mail: стало известно, в чём заключается основная сложность спасения экипажа батискафа "Титан"
РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Создать "суперсолдата": ВСУ идут в атаку под действием биооружия
Последние материалы
Кардиолог Конев рассказал, о чём говорят сжимающие и колющие боли в груди
Побежали с корабля: жена Зеленского получила паспорт Израиля
Какие шины опаснее зимой: узкие или широкие
Адвокат Захидов не исключил введения процедуры химической кастрации для педофилов в РФ
Простаков: Киеву не достанутся замороженные активы России — им уготована иная судьба
Врач Джус: анафилактический шок возможен при введении любого лекарства
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: всего одна фраза Трампа о России сделала его "предателем Америки"
В ГУР Минобороны Украины проинформировали об атаке на их штаб-квартиру в Киеве
Military Watch: Украина хочет задействовать против ВС РФ свой самый опасный танк
Бербок озвучила практически невыполнимое условие вступления Киева в Евросоюз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников