Фильм "Барби" пробудил интерес к покупке настоящих розовых "Корветов"

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Понятие "вожделение" определяется в словаре как "яркое сексуальное влечение". Однако словарь не признает яркий розовый "Корвет" Барби объектом сильного желания, но этот факт можно считать самоочевидным.

Фото: https://www.pinterest.com/pin/425027283592011037/

И вот убедительное доказательство: По данным британского AutoTrader, объявления о продаже розовых кабриолетов Chevrolet Corvettes пятого поколения — культовой машины Барби! — за последний месяц набрали более 12 000 просмотров. Это на 120% больше, чем за тот же период прошлого года, учитывая идентичный объем запасов.

Если попытаться рационально объяснить этот всплеск популярности, то это не похоже на то, что Барби внезапно стала кинозвездой… но подождите… она действительно стала! На самом деле, долгожданный фильм "Барби", снятый Гретой Гервиг с участием Марго Робби в роли куклы-персонажа и Райана Гослинга в роли Кена, недавно вызвал большой ажиотаж. Выход фильма на экраны запланирован на 21 июля.

Помимо конкретного кабриолета Barbie Corvette, рекламные данные AutoTrader свидетельствуют о значительном росте общего интереса к розовым кабриолетам. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество рекламных объявлений о розовых кабриолетах увеличилось на 93%.

Более того, анализ данных поиска Google за последние три месяца, проведенный компанией AutoTrader, показывает, что с момента выхода официального трейлера количество запросов на "автомобиль Барби из фильма" выросло на 450%.

После просмотра трехминутного трейлера становится очевидно, что фильм обещает изобилие удовольствия. Кинематографический мир Барби разворачивается с лодками Барби, фургонами Барби и домами мечты Барби. Гламурная розовая "Vette" служит лишь восхитительной глазурью на торте.

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