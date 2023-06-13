Грядущий 2024 модельный год ознаменует появление второго поколения Buick Envision, который будет отличаться множеством улучшений как внутри, так и снаружи, а также включением технологии Super Cruise hands-free. Хотя полное представление этой модели запланировано на конец 2023 года, официальное предварительное изображение дало нам представление о том, чего стоит ожидать.
Команда дизайнеров Buick провела комплексную модернизацию передней части Envision, не ограничиваясь лишь тонкими изменениями. Теперь кроссовер демонстрирует более крупную решетку радиатора, расположенную ниже на передней панели, украшенную яркой отделкой и свежей эмблемой Buick, украшающей капот. Фары интегрированы в бампер, напоминая по стилю Jeep Cherokee или Citroën, в зависимости от вашей автомобильной системы координат. Кроме того, светодиодные дневные ходовые огни заменили фары уходящего Envision. Эти обновленные эстетические характеристики приводят Envision в соответствие с последними новинками модельного ряда Buick, такими как Encore.
Хотя мы с нетерпением ждем возможности взглянуть на заднюю часть, похоже, что общие пропорции не претерпели значительных изменений. Buick еще не опубликовал фотографии интерьера, но мы предполагаем, что в модели 2024 года появятся обновления в области информационно-развлекательной системы и отделки.
Примечательным дополнением к Envision станет интеграция технологии Super Cruise, уже доступной в различных продуктах General Motors, таких как Chevrolet Tahoe, которая дебютирует в линейке Buick. Ожидается, что эта система будет предлагаться в качестве опции и будет стоить дороже, она позволит водителю на мгновение убрать обе руки с руля при соблюдении определенных условий, особенно на шоссе, которые General Motors тщательно прорисовывает.
Важно отметить, что Super Cruise не делает Envision полностью автономным; водители должны оставаться внимательными к дороге впереди и быть готовыми вернуть управление в случае необходимости. Тем не менее, он обещает облегчить усталость во время дальних поездок. В настоящее время General Motors успешно нанесла на карту более 400 000 миль дорог в США и Канаде.
Buick Envision 2024, произведенный в Китае, должен появиться на рынке по всей стране до конца 2023 года. Дальнейшие подробности об этой модели будут постепенно появляться в ближайшие месяцы. Хотя пока неясно, что ждет нас впереди, компания Buick подтвердила свое обязательство представить еще два новых автомобиля к концу 2024 года.
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