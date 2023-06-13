Предварительный показ Buick Envision 2024 года с новым дизайном

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Грядущий 2024 модельный год ознаменует появление второго поколения Buick Envision, который будет отличаться множеством улучшений как внутри, так и снаружи, а также включением технологии Super Cruise hands-free. Хотя полное представление этой модели запланировано на конец 2023 года, официальное предварительное изображение дало нам представление о том, чего стоит ожидать.

Фото: www.caranddriver. com/news/a44176111/2024-buick-envision-update/

Команда дизайнеров Buick провела комплексную модернизацию передней части Envision, не ограничиваясь лишь тонкими изменениями. Теперь кроссовер демонстрирует более крупную решетку радиатора, расположенную ниже на передней панели, украшенную яркой отделкой и свежей эмблемой Buick, украшающей капот. Фары интегрированы в бампер, напоминая по стилю Jeep Cherokee или Citroën, в зависимости от вашей автомобильной системы координат. Кроме того, светодиодные дневные ходовые огни заменили фары уходящего Envision. Эти обновленные эстетические характеристики приводят Envision в соответствие с последними новинками модельного ряда Buick, такими как Encore.

Хотя мы с нетерпением ждем возможности взглянуть на заднюю часть, похоже, что общие пропорции не претерпели значительных изменений. Buick еще не опубликовал фотографии интерьера, но мы предполагаем, что в модели 2024 года появятся обновления в области информационно-развлекательной системы и отделки.

Примечательным дополнением к Envision станет интеграция технологии Super Cruise, уже доступной в различных продуктах General Motors, таких как Chevrolet Tahoe, которая дебютирует в линейке Buick. Ожидается, что эта система будет предлагаться в качестве опции и будет стоить дороже, она позволит водителю на мгновение убрать обе руки с руля при соблюдении определенных условий, особенно на шоссе, которые General Motors тщательно прорисовывает.

Важно отметить, что Super Cruise не делает Envision полностью автономным; водители должны оставаться внимательными к дороге впереди и быть готовыми вернуть управление в случае необходимости. Тем не менее, он обещает облегчить усталость во время дальних поездок. В настоящее время General Motors успешно нанесла на карту более 400 000 миль дорог в США и Канаде.

Buick Envision 2024, произведенный в Китае, должен появиться на рынке по всей стране до конца 2023 года. Дальнейшие подробности об этой модели будут постепенно появляться в ближайшие месяцы. Хотя пока неясно, что ждет нас впереди, компания Buick подтвердила свое обязательство представить еще два новых автомобиля к концу 2024 года.

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2024 Buick Envision Avenir - First Look