Откройте для себя новое поколение Peugeot 408 седан и кроссовер в России

2:11 Your browser does not support the audio element. Авто

Известный производитель автомобилей Peugeot представил в России совершенно новые седан и кроссовер Peugeot 408. Эти модели, собранные специально для китайского рынка, теперь доступны в местных автосалонах. Цены от трех до трех с половиной миллионов рублей в зависимости от комплектации и силового агрегата, автолюбители могут изучить предложения на официальных сайтах официальных дилеров.

Фото: mavink. com

Представление Peugeot 408 Sedan

Откройте для себя впечатляющий переднеприводный седан Peugeot 408 у дилера в Благовещенске. Эта модель оснащена надежным 1,6-литровым двигателем с турбонаддувом мощностью 170 лошадиных сил и автоматической коробкой передач. Автомобиль оснащен такими необходимыми функциями, как двухзонный климат-контроль, комфортный тканевый салон и люк в крыше. При цене в три миллиона рублей этот седан предлагает привлекательный пакет для взыскательных покупателей.

Предложение из Новосибирска

Еще одно заманчивое предложение ждет автолюбителей в Новосибирске, где дилер представляет Peugeot 408 за 3,5 миллиона рублей. Эта модель оснащена мощным 175-сильным двигателем и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Среди впечатляющих характеристик автомобиля — цифровая приборная панель с трехмерной визуализацией, роскошный кожаный салон, сиденья с электрорегулировкой, подогревом и функцией памяти. При такой цене Peugeot 408 обеспечивает исключительные впечатления от вождения.

Экономный вариант в Красногорске

Для тех, кто ищет еще большую выгоду, дилер в Красногорске представляет китайский вариант Peugeot 408 со скидкой в сто тысяч рублей. Это значительная экономия для потенциальных покупателей. При сопоставимых с российскими аналогами технических характеристиках, эта модель предлагает привлекательный баланс между доступностью и производительностью.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Peugeot 408: новая глава в истории модели