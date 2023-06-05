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Перспективы индийских автомобилей в России: Конкуренция, цена и качество

2:29
Авто

Популярность индийских автомобилей в России будет зависеть от их доступности и качества. По мнению экспертов из подразделения "Открытие Авто", индийские автомобили имеют потенциал для конкуренции с модельным рядом Lada. Эти эксперты рассказали о возможном успехе индийских автомобилей в России и назвали производителей и модели, которые потенциально могут привлечь покупателей. Ключевыми критериями успеха индийских компаний на этом рынке, скорее всего, будут низкие цены и качественные автомобили. Однако возможность закрепиться на российском рынке существует в первую очередь для бюджетных автомобилей.

Перспективы индийских автомобилей в России: Конкуренция, цена и качество
Фото: mavink. com/explore/Tata-Harrier-India

Выход на российский рынок: Ключевые факторы для индийских автопроизводителей

Для успешного выхода индийских автопроизводителей на российский рынок им необходимо предложить привлекательные цены и высококачественные автомобили. При этом их основными конкурентами будут отечественные и китайские бренды. Кроме того, индийским автопроизводителям необходимо будет решить проблему доступности запасных частей и послепродажного обслуживания своих автомобилей.

Самый многообещающий претендент: Tata Harrier

По мнению экспертов, наибольшие шансы закрепиться на российском рынке имеет кроссовер Tata Harrier. Стилистически похожий на модели Hyundai, этот индийский автомобиль, по сути, является обновленной и доступной версией Land Rover Discovery Sport. Кроме того, на российском рынке могут появиться и другие кроссоверы, такие как Nexon, Punch, а также запланированная ранее сборка Mahindra Scorpio в Нижнем Новгороде.

Вызов Ладе: Maruti Suzuki Alto Hatchback

Еще одним потенциальным конкурентом Lada является хэтчбек Maruti Suzuki Alto, который был бестселлером в Индии на протяжении последних 16 лет. Цена этой модели составляет около 300 000 рублей (в пересчете на индийский рынок). Однако эксперты подчеркивают, что индийским автомобилям может не хватать разнообразия дизайна и вариативности, присущих китайскому автопроизводству.

Индийский "G-Wagen": Местное предложение

В середине апреля Индия представила местный аналог культового "Гелендевагена". Этот 10-местный внедорожник оснащен 91-сильным дизельным двигателем с турбонаддувом.

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Куратор Игорь Моржаретто
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