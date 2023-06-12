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Три признака, которые говорят, что машину пора продавать

2:12
Авто

Когда речь идет о вечном использовании автомобиля, ограниченные финансовые возможности часто ограничивают возможность приобретения нового автомобиля, делая продажу транспортного средства неправдоподобной. Однако, если человек придерживается практики использования своего автомобиля исключительно до окончания заводской гарантии, время отказа от текущего комплекта колес становится несущественным.

Три признака, которые говорят, что машину пора продавать
Фото: https://ukrpublic.com/

В альтернативных сценариях разумно рассмотреть возможность продажи своего автомобиля, основываясь на нескольких факторах. В первую очередь речь идет о техническом состоянии автомобиля. Если автомобиль нуждается лишь в плановом техническом обслуживании, таком как замена масла и фильтров, замена лампочек или регулировка ремня ГРМ, то нет никаких веских причин избавляться от него.

Тем не менее, если такие важные компоненты, как трансмиссия, электрическая система или рулевое управление, начинают давать сбои, это свидетельствует о том, что общий срок службы автомобиля подходит к концу и требует значительных и постоянных инвестиций. Следовательно, прощание с автомобилем становится неизбежным.

Появление ржавчины на отдельных участках кузова, без каких-либо предварительных повреждений лакокрасочного покрытия, является еще одним тревожным признаком. Такая коррозия свидетельствует о разрушении как краски, так и грунтовки, что позволяет микроскопическим трещинам проникать в металл. В таких случаях продажа автомобиля становится необходимым шагом.

Изменение личных потребностей также является основанием для расставания с автомобилем. Например, когда дети взрослеют и покидают семейную обитель, необходимость во вместительном кроссовере или минивэне уменьшается. Переход на более компактный автомобиль становится насущной необходимостью. Аналогично, когда молодой человек становится отцом, его двухместный родстер выставляется на продажу, освобождая место для более вместительного транспортного средства, способного вместить всю семью.

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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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