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Гниль внизу авто: как от нее избавиться и предотвратить

3:40
Авто

Гниль — обычное явление для нижних дверей в России, что неудивительно. Натыкаться на клумбы, ругаться в разочаровании и ехать дальше стало нормой. Однако когда приходит зима с ее противогололедными реагентами, наступает время доставать кошелек.

Гниль внизу авто: как от нее избавиться и предотвратить
Фото: bizshop.by

Разрушение не происходит мгновенно; оно начинается с появления ржавых пятен, которые можно стереть тряпкой. Затем краска начинает вспучиваться, но не стоит беспокоиться, можно взять кредит и купить новую… только для того, чтобы понять, что нужно срочно вызывать демонтаж. Даже двери внедорожников страдают от этой мрачной участи, и дело не только в царапинах, которые наносят антиобледенители. Проблема глубже, чем ожидалось.

Обвинить производителя в некачественном металле и тонком слое краски может показаться заманчивым, но это не решит проблему. Точно так же никакое количество мазей, щедро намазанных дедушками на доступные детали, не принесет облегчения. Первопричина кроется во времени и присутствии влаги — двух противников, которых автохимия не может победить.

Однако понимание проблемы может значительно продлить радость от владения автомобилем. Например, удачливые владельцы оцинкованных и неиспорченных автомобилей, хотя и редко, но замечали, что ржавчина появляется изнутри. Эти наблюдения показывают, что под устаревшим герметиком скапливается влага, разъедающая защитный слой и начинающая коррозию металла. Проблема ограничена определенным участком — это поле битвы, которое ждет своего часа.

Как защитить от ржавчины свой автомобиль

Удалить герметик можно простым отслаиванием, так как он часто почти не держится. После этого нанесите преобразователь ржавчины. Но подождите, не расслабляйтесь пока с триумфальным видом: впереди много работы. Оставьте преобразователь примерно на 20 минут, чтобы он подействовал, затем удалите рыхлую ржавчину металлической щеткой или соответствующей насадкой на электродрель. Повторяйте процесс, обрабатывая металл до тех пор, пока он не приобретет первозданный вид.

Тщательно обезжирьте поверхность и нанесите герметик для швов — это необходимо, чтобы заделать все оставшиеся следы ржавчины. Помните уроки химии в школе? Отсутствие доступа воздуха означает отсутствие ржавчины. Когда герметик застынет, пора приступать к покраске. Поскольку мы имеем дело с деталью интерьера, видимой только водителю, смело выбирайте краску похожего оттенка. Никто не обнаружит никаких хитроумных маневров.

Одного слоя краски недостаточно, поэтому изначально планируйте не менее трех слоев. Убедитесь, что вы покрыли его обильным слоем прозрачного лака, сделав не менее трех-четырех проходов. Теперь дайте ему высохнуть. Нет необходимости возиться с полировкой или удалением частиц пыли, но очень важно тщательно обработать и обезжирить шовный герметик.

Чем тщательнее будет проведена подготовительная работа, тем дольше прослужит дверь. Тем не менее, неоспоримая истина остается в силе — с помощью этого самостоятельного ремонта вы сможете сохранить края двери на долгие годы, не разоряясь на этом. Весь процесс обойдется примерно в две с половиной тысячи рублей, даже если вам понадобится приобрести насадку для дрели, а местный магазин автозапчастей окажется скуповатым.

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Ремонт низа двери за 1000р легко и на долго ! ДЫРА Без сварки
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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