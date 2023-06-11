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Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты

3:22
Авто

Тормозной суппорт, жизненно важный компонент автомобиля, подвергается огромным нагрузкам и воздействию экстремальных температур. Когда тормозная колодка и диск соприкасаются, температура может превышать 750 градусов Цельсия. Поэтому надежность тормозных суппортов имеет первостепенное значение. Тем не менее, проблемы могут возникать. Как диагностировать эти проблемы и обеспечить верную службу суппорта на протяжении долгих лет?

Как самостоятельно определить, что вот-вот «умрут» тормозные суппорты
Фото: архив

Тормозные суппорты занимают видное место как надежные и заслуживающие доверия детали тормозной системы автомобиля. Как правило, они обеспечивают надежную работу в течение 120 000-160 000 километров или десятилетия. Однако на срок их службы влияет несколько факторов. Хотя в умелых руках они могут выдержать весь период эксплуатации автомобиля, они могут преждевременно выйти из строя из-за темперамента водителя, привычек, погодных условий и недостаточного технического обслуживания, что ускоряет износ деталей.

Определить, есть ли проблемы с тормозным суппортом, относительно просто. Например, если при торможении автомобиль тянет в одну сторону, это может свидетельствовать о скоплении грязи, мусора или ржавчины в суппорте. В результате поршень, отвечающий за прижатие тормозных колодок к диску, застревает, что приводит к неравномерному торможению и склонности к отклонению от курса.

В фильмах о боевиках визг тормозов и металлические звуки могут добавить волнения, но в реальности они часто означают проблемы с тормозным суппортом. Металлический скрежещущий звук может сохраняться, даже когда тормоза не задействованы. Более того, при постепенном отпускании педали суппорт может заклинить, в результате чего затронутое колесо перестанет вращаться.

Неисправный суппорт приводит к повышенному и неравномерному износу тормозных колодок. Кроме того, он может потерять герметичность, что приведет к утечке жидкости, которую можно обнаружить, наблюдая просачивание жидкости вокруг суппорта.

Если от колеса исходит громкий дребезжащий звук, сопровождающийся значительным лязгом и обездвиживанием, скорее всего, сломался кронштейн суппорта. Независимо от этого, при наличии любой из этих неисправностей рекомендуется прекратить эксплуатацию автомобиля и незамедлительно заняться необходимым ремонтом.

Эксперты Bosch подчеркивают важность замены установочных и крепежных деталей при ремонте тормозных суппортов, поскольку эти компоненты имеют тенденцию быстро изнашиваться, что приводит к появлению шума и снижению производительности системы. Кроме того, для смазки суппорта, защиты, а также при замене тормозных колодок и дисков следует использовать смазочные материалы, не содержащие кислот и металлов.

Как уже упоминалось ранее, тормозные суппорты играют важнейшую роль в тормозной системе автомобиля и поэтому требуют пристального внимания. Любая ненормальная работа или звук в тормозной системе являются предупреждением, требующим тщательной проверки.

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Если у вас так, то ваши тормоза исправны.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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