Московский автопроизводитель зарегистрировал товарный знак для нового кроссовера

Московский автопроизводитель расширяет модельный ряд кроссовером "Москвич 5"

Известный московский производитель автомобилей "Москвич" недавно сделал значительный шаг в направлении диверсификации своего модельного ряда. Компания успешно зарегистрировала торговую марку "Москвич 5" для предстоящего кроссовера. Хотя конкретные подробности о новинке пока не разглашаются, инсайдеры отрасли предполагают, что это может быть русская версия JAC X6 или JAC X7, украшенная российскими значками. Ожидается, что "Москвич 5" появится на российском рынке до конца этого года, вместе с ним будет представлена еще одна новая модель — лифтбек-седан "Москвич 6" (также известный как китайский Sehol Yao). Одновременно завод активно развивает свою собственную платформу и ищет пути усиления локализации.

Фото: t.me/mos_sobyanin

Расширение модельного ряда "Москвичей"

В настоящее время "Москвич" предлагает на продажу только две модели — "Москвич 3" (JAC JS4) и электрический "Москвич 3е" (JAC E40X). Однако предстоящий "Москвич 5" будет больше, чем существующий "Москвич 3", как было показано на прошлогодней презентации. Есть два потенциальных кандидата на кроссовер "Москвич 5" — JAC X6 и X7. Первый оснащен 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, который выдает 150 лошадиных сил (230 Нм крутящего момента), а второй может похвастаться более мощным 1,5-литровым двигателем, выдающим 174 лошадиные силы (277 Нм крутящего момента).

Представляем "Москвич 6" лифтбек седан

Вторая предстоящая модель, "Москвич 6", является аналогом седана лифтбек Sehol Yao, о чем свидетельствует фотография, которой поделился мэр Москвы Сергей Собянин. На домашнем рынке этот автомобиль оснащается 1,5-литровым двигателем с турбонаддувом, генерирующим 184 лошадиные силы и 300 Нм крутящего момента, в паре с автоматической коробкой передач. Примечательные особенности включают 10,4-дюймовую цифровую панель приборов, камеры объемного обзора и дверь багажника с электроприводом.

Набирает популярность и смещает фокус

На четвертой неделе мая "Москвич" дебютировал в десятке самых популярных марок автомобилей, продав замечательные 522 автомобиля. Однако московский производитель решил сместить фокус с розничных продаж, отдав предпочтение корпоративным клиентам, таким как службы такси и совместного использования автомобилей. Недавно известная группа компаний People&People (в которую входят "Ситимобил" и "Таковичкоф") разместила рекордный заказ на три тысячи кроссоверов с московского завода.

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