Бензин на нуле: как доехать до АЗС с горящей лампочкой

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Представляя наши ценные идеи, давайте рассмотрим предметы первой необходимости, которые вы всегда должны иметь в машине "на всякий случай". Одним из таких незаменимых предметов является прочная стальная канистра. Представьте себе такой сценарий: несмотря на все ухищрения, у вас заканчивается топливо, и вы вынуждены добираться до ближайшей заправки пешком или на такси. Однако есть одна загвоздка — скорее всего, они откажутся заправлять для вас пластиковую канистру.

Фото: https://www.moja-ostroleka.pl/

Теперь, столкнувшись с непрекращающимися просьбами датчика о заправке, вы можете сделать первый шаг — отключить ненужные энергопотребляющие устройства. Попрощайтесь с климат-контролем или кондиционером, независимо от температуры на улице. Кроме того, выключите радио, отсоедините телефон от зарядки и выключите приборную камеру. Чрезмерная электрическая нагрузка нагружает генератор, что негативно сказывается на расходе топлива.

Еще один ценный совет — адаптировать свой стиль вождения. Правильное управление педалями дает небольшое преимущество. Плавно нажимайте на педаль акселератора и поддерживайте низкие обороты двигателя — около 2000 об/мин.

Если вы мешаете другим водителям, сместитесь в правую полосу и включите аварийные огни. Как только вы достигнете комфортной скорости на шоссе около 70 км/ч, старайтесь ее поддерживать.

Если ваш пункт назначения — городская автозаправочная станция, рассмотрите вариант выключения двигателя на светофорах и во время пробок, когда ваш автомобиль остается неподвижным более минуты. Однако есть оговорка: если вы останавливаетесь менее чем на минуту, выключение двигателя может привести к увеличению расхода топлива, поскольку частые запуски двигателя приводят к повышенному расходу топлива.

Следите за тем, чтобы шины были оптимально накачаны. Низкое давление в шинах приводит к увеличению сопротивления качению, что, соответственно, повышает расход топлива. Таким образом, экстренная подкачка шин может способствовать экономии топлива. Накачайте шины до немного большего давления.

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