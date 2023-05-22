Рост сумм автокредитов в России устанавливает новые рекорды на фоне растущих просрочек

2:29 Your browser does not support the audio element. Авто

Автокредитование в России достигло исторического максимума, при этом средняя сумма кредита значительно выросла. По данным аналитиков "Скоринг-бюро", средний размер автокредита в апреле вырос на 7,1% в годовом исчислении, достигнув 1,3 млн рублей. Кроме того, по сравнению со вторым весенним месяцем 2022 года россияне оформили в 3,7 раза больше автокредитов, в общей сложности 68,9 тысяч. Однако важно учитывать низкий исходный уровень прошлогодней весны, во время которой продажи автомобилей практически сошли на нет.

Фото: bankirov.net

Рекордные показатели автокредитования

Общая стоимость автокредитов, выданных в апреле 2023 года, достигла 90,4 млрд. рублей, что в четыре раза превышает показатель того же месяца предыдущего года. Таким образом, общий портфель кредитов на покупку автомобилей вырос до 1,25 триллиона рублей, что стало рекордным показателем за всю историю. При этом количество активных автокредитов осталось относительно стабильным и составило около 1,76 миллиона.

Рост просроченной задолженности

Наряду с увеличением объема и количества кредитов, выросло и число просроченных кредитов. В частности, 110,1 тыс. кредитов были просрочены на 90 дней (рост на 5,5% по сравнению с апрелем 2022 года). Финансовая стоимость этих просроченных кредитов также выросла на 16,7%, достигнув 68,2 млрд рублей. Этот показатель также установил новый рекорд.

Известный дилер Lada пролил свет на кредитные покупки

Ранее Lada, крупный автодилер, раскрыл, что более половины всех автомобилей марки приобретаются в кредит. Некоторые покупатели выбирают кредиты без первоначального взноса, другие сдают свои старые автомобили, чтобы покрыть более половины стоимости нового. Интересно, что все чаще сдаются иномарки, поскольку расходы на их обслуживание стали непомерно высокими и трудновыполнимыми в нынешних условиях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автокредит за счет государства. Как это работает