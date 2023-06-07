Почему ручник может не держать машину

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Ручной тормоз почти потерял свое значение в России в связи с растущей популярностью автоматических коробок передач. В прошлом люди пользовались им больше для показухи, оставляя его "включенным", и эта тенденция сохраняется и сегодня. Только группа молодых энтузиастов, желающих продемонстрировать свои навыки, вспоминает о стояночном тормозе, хотя и не всегда успешно.

Фото: www.aamcocolorado. com/my-parking-brake-is-stuck-what-do-i-do-now/

С появлением автоматических коробок передач, внедрение "педали тормоза" и электрического стояночного тормоза принесло больше неудобств, чем удобства. Эти современные технологии наглядно демонстрируют концепцию "от добра добра не ищут" в российском контексте. Традиционный ручной тормоз служил напоминанием о необходимости зафиксировать автомобиль во время стоянки, но модные кнопки и регуляторы часто остаются без внимания и покрываются пылью. Российские водители считают, что они сами знают, что для них лучше, и отвергают попытки научить их другому.

Тем не менее ручной тормоз имеет огромное значение, особенно для автомобилей, оснащенных автоматической коробкой передач. Этот тонкий металлический рычаг несет на себе вес всего автомобиля, и без него механизм просто погнулся бы, сделавшись бесполезным.

Мысль о капитальном ремонте трансмиссии пугает в плане поиска дорогостоящих запчастей. Шанс найти подержанную коробку передач в сборе, независимо от модели, невелик из-за дефицита на рынке.

Следует отметить, что ручной тормоз не просто необходим, а незаменим, и он должен работать безупречно. Однако нельзя пренебрегать износом механизма и тормозных колодок. В таких условиях обычный подход "потянул и поехал" теряет свою актуальность. Нужно либо заменить все при первых признаках неисправности, либо полагаться на свою память, вспоминая инструкции, полученные на уроках вождения. Инструкторы делают акцент на последовательности действий, которая со временем имеет тенденцию стираться.

Правильная процедура заключается в том, чтобы сначала нажать на педаль тормоза, затем включить кнопку и, наконец, потянуть рычаг ручного тормоза до упора вверх, пока не раздастся характерный щелчок. Только соблюдая эту последовательность, ручной тормоз надежно удерживает автомобиль на месте, эффективно передавая нагрузку с трансмиссии на тормозные колодки. Среднее положение или любое промежуточное положение не обеспечит выполнение этой задачи.

Опытные водители понимают, что отдельные тормозные колодки для ручного и ножного тормоза обычно ассоциируются с барабанными тормозами. Однако в автомобилях с дисковыми тормозами стояночный тормоз обычно имеет свой собственный механизм и тормозные колодки. Поэтому "правило автошколы" может применяться не везде. Например, в Honda Accord CL7 с дисковыми тормозами обе функции выполняет тормозной суппорт. Поэтому очень важно тщательно ознакомиться с конкретной тормозной системой автомобиля, прежде чем пытаться обнаружить какие-либо проблемы или сделать выводы.

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