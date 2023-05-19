Самые обсуждаемые автомобили в российских социальных сетях: Lada Granta занимает лидирующие позиции

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Когда дело доходит до обсуждения автомобилей в российских социальных сетях, есть несколько моделей, которые выделяются среди остальных. По данным анализа, проведенного компаниями "СберМаркетинг" и "СберАвто" совместно с "Медиалогией", самым обсуждаемым автомобилем в России является Lada Granta. Будучи самым продаваемым автомобилем на российском рынке и одной из немногих моделей с ценой ниже миллиона рублей, Lada Granta вызвала наибольшее количество разговоров. С октября прошлого года по апрель этого года россияне упомянули ее в более чем 250 000 сообщений.

Фото: wikipedia.org

Lada Granta: Безусловный лидер

Второе место в списке занимает Lada Vesta с 230 000 упоминаний. Пик интереса наблюдался в марте, что совпало с возвращением флагманской модели в производство. Завершает тройку лидеров "Москвич 3" с 117 000 публикаций. Как и в случае с Vesta, самым активным месяцем для "Москвича 3" стал ноябрь 2022 года, когда началось его производство.

Лада Приора: Четвертое место и стабильная популярность

На четвертом месте находится Lada Priora, которую упомянули 94 000 раз. Недалеко от нее, на пятом месте, находится ВАЗ-2106 с 89 000 сообщений. Продолжая рейтинг, мы имеем UAZ Patriot, Lada Niva Legend, ВАЗ-2101 и ВАЗ-2106. Десятое место занимает новичок на российском рынке, Evolute, бренд, который производит китайские электромобили от Dongfeng в Липецке.

Наименее обсуждаемые модели: Lada X-Cross 5 и FAW Bestune T77

Наименьшим вниманием среди российских автолюбителей пользуются Lada X-Cross 5, также известная как FAW Bestune T77. Однако после их недавнего анонса, вероятно, у этих кроссоверов просто не было достаточно времени для тщательного обсуждения. В список менее обсуждаемых моделей также входят ГАЗ-31105 и "Москвич-408".

Портрет российского автовладельца

Помимо составления рейтинга, аналитики составили портрет типичного российского автовладельца. Большинство, на долю которых приходится почти 60 процентов продаж автомобилей, находятся в возрастном диапазоне 24-44 года и работают в офисных профессиях. Большинство покупок совершают жители Москвы, при этом 79 процентов владельцев используют свои автомобили ежедневно.

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