Самые обсуждаемые автомобили в российских социальных сетях: Lada Granta занимает лидирующие позиции

Когда дело доходит до обсуждения автомобилей в российских социальных сетях, есть несколько моделей, которые выделяются среди остальных. По данным анализа, проведенного компаниями "СберМаркетинг" и "СберАвто" совместно с "Медиалогией", самым обсуждаемым автомобилем в России является Lada Granta. Будучи самым продаваемым автомобилем на российском рынке и одной из немногих моделей с ценой ниже миллиона рублей, Lada Granta вызвала наибольшее количество разговоров. С октября прошлого года по апрель этого года россияне упомянули ее в более чем 250 000 сообщений.
Второе место в списке занимает Lada Vesta с 230 000 упоминаний. Пик интереса наблюдался в марте, что совпало с возвращением флагманской модели в производство. Завершает тройку лидеров "Москвич 3" с 117 000 публикаций. Как и в случае с Vesta, самым активным месяцем для "Москвича 3" стал ноябрь 2022 года, когда началось его производство.
На четвертом месте находится Lada Priora, которую упомянули 94 000 раз. Недалеко от нее, на пятом месте, находится ВАЗ-2106 с 89 000 сообщений. Продолжая рейтинг, мы имеем UAZ Patriot, Lada Niva Legend, ВАЗ-2101 и ВАЗ-2106. Десятое место занимает новичок на российском рынке, Evolute, бренд, который производит китайские электромобили от Dongfeng в Липецке.
Наименьшим вниманием среди российских автолюбителей пользуются Lada X-Cross 5, также известная как FAW Bestune T77. Однако после их недавнего анонса, вероятно, у этих кроссоверов просто не было достаточно времени для тщательного обсуждения. В список менее обсуждаемых моделей также входят ГАЗ-31105 и "Москвич-408".
Помимо составления рейтинга, аналитики составили портрет типичного российского автовладельца. Большинство, на долю которых приходится почти 60 процентов продаж автомобилей, находятся в возрастном диапазоне 24-44 года и работают в офисных профессиях. Большинство покупок совершают жители Москвы, при этом 79 процентов владельцев используют свои автомобили ежедневно.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
США ничего не имеют против поставок Украине истребителей F-16 другими странами.