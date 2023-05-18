Рост спроса на отечественные и китайские электромобили в России

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В последнее время в России наблюдается значительный рост спроса на отечественные и китайские электромобили (ЭВ). Как сообщает РИА Новости со ссылкой на лизинговую компанию "Газпромбанк Автолизинг", в прошлом году компания поставила своим клиентам в 1,3 раза больше новых электромобилей, чем годом ранее.

Фото: https://www. actualidadmotor .com/en/voyah-i-land-concept-italdesign/

Первые несколько месяцев 2023 года уже покрыли почти две трети объема, наблюдавшегося в предыдущем году. Традиционные автомобильные бренды отошли на второй план, переключив внимание покупателей на более доступные варианты — российские и китайские автомобили.

Популярные варианты: Evolute и Voyah EVs

С изменением динамики рынка Evolute, "Москвич" и Voyah стали самыми популярными марками электромобилей среди россиян. Лидером спроса с января по апрель 2023 года является китайский кроссовер Voyah Free, стартовая цена которого составляет 7,3 млн рублей. Аналогично, "Европлан", еще одна компания на рынке, отметила высокий спрос на минивэн Voyah Dreamer по цене около 11 миллионов рублей.

Вторым по востребованности является российский бренд "Эволют", который продает китайские электромобили от Dongfeng. Примечательно, что более дорогая модель, i-Joy, стоимостью 3,5 миллиона рублей, завоевала значительную популярность.

С другой стороны, более доступная модель i-Pro, стоимостью 1,9 миллиона рублей, имеет сравнительно низкие продажи. Сбербанк Лизинг" прогнозирует более высокий спрос на Evolute в 2023 году по сравнению с 2022 годом. В целом, в 2022 году россияне приобрели рекордное количество электромобилей — 2 998 штук, как в лизинг, так и напрямую.

Предстоящие отечественные электромобили

В будущем на рынок выйдут и другие отечественные электромобили. АвтоВАЗ объявил о выпуске электрической версии Lada Largus, а "Росатом" планирует производить кроссовер "Атом". Кроме того, ожидается, что "Алмаз-Антей" представит "зеленые" микроавтомобили, а затем и кроссоверы "Е-Нева" на своем заводе в Санкт-Петербурге.

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Российский электромобиль «Атом»