Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
РИА Новости: корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под управлением Starlink
FAZ: Украина запросила у Германии крылатые ракеты Taurus, способные долететь до Москвы
The Spectator: украинцев напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ
Американский журналист Хинкл высмеял заявление Белого дома о не имеющем ценности Артёмовске
Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
Киссинджер: стремление принять Украину в НАТО стало серьёзной ошибкой и привело к СВО
Почему некоторые водители не включают поворотники
Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка России по футболу
Английский футболист был дисквалифицирован за ставки против своей команды

Толщина лобового стекла: зачем водителю это знать

3:12
Авто

Внимание к лобовым стеклам часто возникает, когда на них появляются царапины или трещины, что заставляет людей обращать внимание на марку запасной части. Однако такое "узкое" внимание может оказаться ошибочным, поскольку даже фирменная продукция может подвести в суровых зимних условиях.

Толщина лобового стекла: зачем водителю это знать
Фото: educatorpages. com/site/kevinevans/pages/myths-about-car-windshield-replacement

Интересно, что многослойные стекла различаются в одних и тех же моделях автомобилей, несмотря на их визуальную неразличимость. Толщина служит дифференцирующим фактором. Причем эти различия, или "отклонения", могут быть довольно значительными и достигать 20%. Недорогие иномарки оснащаются автомобильным стеклом толщиной 4 мм, а другие могут похвастаться 5,2 мм.

Несомненно, прочность "козырька" увеличивается с его толщиной, эффективно снижая уровень шума. Однако оно не лишено недостатков, таких как длительное сохранение тепла. Это становится особенно очевидным, если на лобовом стекле отсутствует электрический нагревательный элемент. В таких случаях оттаивание происходит медленно и неравномерно.

Это необходимо учитывать, так как водители, поспешно включающие обогреватель на полную мощность, полагая, что автомобиль готов к поездке и ему просто необходимо немного согреться, рискуют стать свидетелями появления распространяющейся трещины.

Кроме того, тонкое стекло зимой порождает целый ряд неприятных проблем. Мы уже неоднократно затрагивали тему царапин от щеток стеклоочистителя и скребков для льда, поэтому не будем на этом останавливаться. Вместо этого давайте сосредоточимся на передаче нагрузки от кузова автомобиля на лобовое стекло.

При наезде на неровности, скоростные горбы или при резких маневрах крутящий момент передается на стойки крыши, что приводит к небольшим деформациям и их воздействию на переднее и заднее ветровые стекла. Если в салоне автомобиля тепло, а снаружи холодно, то даже такое незначительное давление может привести к появлению трещин на хрупком лобовом стекле. В конце концов, металл и многослойное стекло обладают различными свойствами теплопроводности. Кроме того, сколы от камней могут ускорить этот процесс.

Наконец, стоит отметить, что стеклянные крыши также сталкиваются с проблемами зимой, поскольку структурные деформации и перепады температуры берут свое. Нередки случаи, когда автомобиль, наехав на небольшую выбоину, сталкивается с тревожным явлением, когда осколки стекла каскадом сыплются в салон, оставляя растерянного водителя в растерянности.

Возвращаясь к многослойному стеклу, рекомендуется по возможности выбирать более толстые ветровые стекла и настроить систему климат-контроля таким образом, чтобы обогрев салона начинался с обогрева стекла до нагрева воздуха в "жилом отсеке". Такая практика облегчает нагрузку на лобовое стекло, что в конечном итоге продлевает срок его службы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Когда треснуло лобовое. Проводим качественный ремонт лобового стекла
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара

Оперативный штаб Краснодарского края официально подтвердил происшествие в столице региона.

В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре Краснодара
Сатановский назвал единственный для России способ одолеть США
Сатановский: единственный способ одолеть США — создать проблемы внутри
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
О вредных продуктах для щитовидной железы рассказали эксперты
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Как очистить организм от ядов, рассказала биолог
Пугачёва похвалила Преснякова за вечеринку в США
взрыв в районе "Азовстали" в мариуполе
взрыв в районе "Азовстали" в мариуполе
Последние материалы
The Spectator: украинцев напугало решение Зеленского отложить контрнаступление ВСУ
Американский журналист Хинкл высмеял заявление Белого дома о не имеющем ценности Артёмовске
Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
Топ-6 уникальных мест в мексиканском Канкуне
Киссинджер: стремление принять Украину в НАТО стало серьёзной ошибкой и привело к СВО
Почему некоторые водители не включают поворотники
Полина Гагарина исполнит гимн России на Суперфинале Кубка России по футболу
Английский футболист был дисквалифицирован за ставки против своей команды
Стадион "Енисея" РФС оборудует системой VAR
2 игроков Второй лиги пожизненно отстранили от футбола
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников