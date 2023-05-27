Толщина лобового стекла: зачем водителю это знать

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Внимание к лобовым стеклам часто возникает, когда на них появляются царапины или трещины, что заставляет людей обращать внимание на марку запасной части. Однако такое "узкое" внимание может оказаться ошибочным, поскольку даже фирменная продукция может подвести в суровых зимних условиях.

Фото: educatorpages. com/site/kevinevans/pages/myths-about-car-windshield-replacement

Интересно, что многослойные стекла различаются в одних и тех же моделях автомобилей, несмотря на их визуальную неразличимость. Толщина служит дифференцирующим фактором. Причем эти различия, или "отклонения", могут быть довольно значительными и достигать 20%. Недорогие иномарки оснащаются автомобильным стеклом толщиной 4 мм, а другие могут похвастаться 5,2 мм.

Несомненно, прочность "козырька" увеличивается с его толщиной, эффективно снижая уровень шума. Однако оно не лишено недостатков, таких как длительное сохранение тепла. Это становится особенно очевидным, если на лобовом стекле отсутствует электрический нагревательный элемент. В таких случаях оттаивание происходит медленно и неравномерно.

Это необходимо учитывать, так как водители, поспешно включающие обогреватель на полную мощность, полагая, что автомобиль готов к поездке и ему просто необходимо немного согреться, рискуют стать свидетелями появления распространяющейся трещины.

Кроме того, тонкое стекло зимой порождает целый ряд неприятных проблем. Мы уже неоднократно затрагивали тему царапин от щеток стеклоочистителя и скребков для льда, поэтому не будем на этом останавливаться. Вместо этого давайте сосредоточимся на передаче нагрузки от кузова автомобиля на лобовое стекло.

При наезде на неровности, скоростные горбы или при резких маневрах крутящий момент передается на стойки крыши, что приводит к небольшим деформациям и их воздействию на переднее и заднее ветровые стекла. Если в салоне автомобиля тепло, а снаружи холодно, то даже такое незначительное давление может привести к появлению трещин на хрупком лобовом стекле. В конце концов, металл и многослойное стекло обладают различными свойствами теплопроводности. Кроме того, сколы от камней могут ускорить этот процесс.

Наконец, стоит отметить, что стеклянные крыши также сталкиваются с проблемами зимой, поскольку структурные деформации и перепады температуры берут свое. Нередки случаи, когда автомобиль, наехав на небольшую выбоину, сталкивается с тревожным явлением, когда осколки стекла каскадом сыплются в салон, оставляя растерянного водителя в растерянности.

Возвращаясь к многослойному стеклу, рекомендуется по возможности выбирать более толстые ветровые стекла и настроить систему климат-контроля таким образом, чтобы обогрев салона начинался с обогрева стекла до нагрева воздуха в "жилом отсеке". Такая практика облегчает нагрузку на лобовое стекло, что в конечном итоге продлевает срок его службы.

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Когда треснуло лобовое. Проводим качественный ремонт лобового стекла