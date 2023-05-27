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Почему некоторые водители не включают поворотники

3:33
Авто

В последнее время тенденция, когда водители постоянно пренебрегают использованием сигналов поворота, стала удивительно распространенной. Возможно, сто лет назад такое поведение было бы более простительным, когда включение указателя требовало от водителя значительных усилий.

Почему некоторые водители не включают поворотники
Фото: www.timeout. com/miami/news/the-15-things-miamians-ignore-that-no-one-else-would-062116

В те времена нужно было потянуть за определенный рычаг, который приводил в движение сложный механизм из взаимосвязанных стержней и шарниров, в результате чего из специального кронштейна на боку автомобиля выдвигался флажок. В наши дни этот процесс намного проще: легкое нажатие на рычаг индикатора заставляет "мигалки" послушно мигнуть три раза. Чуть сильнее надавите, и они деактивируются только после завершения намеченного маневра.

Однако это удобство и простота, похоже, ускользают от некоторых людей. В чем может быть причина? Может быть, это связано с незнанием правил дорожного движения? Вряд ли. Ведь использование индикаторов — неизбежное требование на экзаменах по вождению. Так, может быть, это связано с определенной группой водителей, которым присущи грубость и пренебрежение к закону?

Удивительно, но это не так, поскольку люди из разных слоев общества могут быть замечены в пренебрежении сигналами поворота. Часто они непринужденно откидываются на сиденьях, разговаривают по телефону или, держась одной рукой за руль, снисходительно рассуждают о смысле жизни или делятся со своими пассажирами уникальным рецептом успеха.

Напротив, некоторые крепко сжимают руль, их лица напряжены, так как они агрессивно пытаются обогнать время. Даже двигаясь на минимальной скорости, они иногда с трудом управляют поворотниками. В результате обычные люди вынуждены маневрировать вокруг них, по сути, выступая в роли ангелов-хранителей, помогающих этим "профессионалам" избежать аварий.

Что же лежит в основе такого поведения? Это намеренная грубость или попытка продлить срок службы лампочки указателя поворота? Эксперты предлагают интригующую теорию:

все эти люди имеют одну любопытную особенность — их мозг просто не справляется с когнитивной нагрузкой, связанной с управлением транспортным средством.

С увеличением скорости движения водитель получает больший поток информации за определенный промежуток времени. Однако мозг, особенно если он недостаточно тренирован, не в состоянии работать в ускоренном темпе. По сути, интеллект водителя не соответствует скорости, с которой движется автомобиль.

Следовательно, они вынуждены исключать из своего внимания то, что они считают неважными процессами, например, использование сигналов поворота. Между тем сигналы — это прежде всего безопасность! Во многих случаях мы неосознанно ездим на скоростях, которые намного превышают наши рефлекторные возможности.

Например, при, казалось бы, безопасной скорости 60 км/ч автомобиль преодолевает почти 17 метров за одну секунду. И наоборот, время реакции хорошо тренированного спортсмена составляет всего 0,3 секунды. Совершая внезапные маневры без предупреждения, вы ставите другие автомобили в опасную зону. То, что мгновенные аварии не происходят часто, в основном дело случая, не говоря уже о невежливости.

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Поворотники. За сколько включать? Когда выключать?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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