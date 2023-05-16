Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"
В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России
Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро
Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского
Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами
Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный ВСУ советский танк "Оплот"
Рособрнадзор: школы России почти на 100% готовы к проведению основного периода ЕГЭ

Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года

1:48
Авто

Россия столкнулась с возможностью значительного нарушения работы служб такси в результате принятия нового законодательства. Всероссийская ассоциация пассажиров" призывает отложить на год введение в действие "Закона о такси".

Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поправки, принятые в 2022 году, должны вступить в силу 1 сентября 2023 года. Предлагаемый закон предполагает создание трех реестров в каждом регионе: служб заказа такси, перевозчиков и частных такси. Однако член Общественной палаты Илья Зотов написал письмо заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку с просьбой отложить принятие поправок до 1 сентября 2024 года.

Опасения и последствия

Согласно предлагаемому законодательству, сбор и обработка данных из региональных реестров будет возложена на информационную систему частных такси федерального правительства. Министерство транспорта будет выступать в качестве оператора. Таксисты должны будут заключать трудовые договоры с перевозчиками, а лицам с непогашенной судимостью или тремя неоплаченными административными штрафами будет запрещено работать таксистами.

Кроме того, каждый регион будет иметь право устанавливать требования к цвету и экологической классификации автомобилей такси. Агрегаторы будут предоставлять доступ к своим базам данных сотрудникам Федеральной службы безопасности. Однако "Всероссийское объединение пассажиров" выразило обеспокоенность тем, что во многих регионах до сих пор отсутствует необходимая техническая инфраструктура. В результате некоторые таксомоторные парки просто не смогут отправлять заказы своим водителям.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ЯНДЕКС ТАКСИ — ТАКТИКА ДЛЯ ЗАРАБОТКА В 2023 ГОДУ! 9 ВАЖНЫХ СОВЕТОВ ДЛЯ ТАКСИСТОВ! ЗАПОМИНАЙТЕ.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Куда пропал танк "Армата", объяснил Дмитрий Рогозин

Российский танк способен выполнять задачи без экипажа, подчеркнул экс-глава "Роскосмоса".

Дмитрий Рогозин объяснил, почему танки "Армата" не задействованы в зоне СВО на Украине
Шурыгин заявил, что РФ нуждается во второй волне мобилизации в войска в 2023 году
Нужна новая волна мобилизации — Шурыгин
"Кинжалы" и "Калибры" громят Киев: нанесён самый мощный удар с начала СВО
С тобой всё кончено. Капут!: европейцы в ярости от слов Зеленского про Россию
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Танкист ВС РФ описал первый бой с немецким "Леопардом"
Туристов предупредили об опасностях на курортах Турции
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Всё равно не примут: актриса Тарасова считает, что Галкину* не суждено вернуться в Россию
Последние материалы
Баранец назвал приём, делающий ЗРК Patriot на Украине лёгкой добычей "Кинжалов"
В Алтайском крае власти сдали пятитонный БТР на металлолом
АвтоВАЗ прекращает производство Lada Granta с 16-клапанным двигателем
Подоляка заявил, что уничтоженный ЗРК Patriot в Киеве попал в "засаду" России
Российский завод Volkswagen продан компании "Авилон" за 125 млн евро
Политик Виталий Бородин сообщил, что Данила Козловский уехал "в отпуск" к другу Зеленского
Эксперт Никулин рассказал, как гражданам РФ спастись при обстреле фосфорными бомбами
Читатели Exxpress высмеяли усовершенствованный ВСУ советский танк "Оплот"
Урок 16 мая: ЗРК Patriot не защитят Киев от удара российских "Кинжалов"
Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников