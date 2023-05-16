Россияне могут остаться без такси уже с осени этого года

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Россия столкнулась с возможностью значительного нарушения работы служб такси в результате принятия нового законодательства. Всероссийская ассоциация пассажиров" призывает отложить на год введение в действие "Закона о такси".

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Поправки, принятые в 2022 году, должны вступить в силу 1 сентября 2023 года. Предлагаемый закон предполагает создание трех реестров в каждом регионе: служб заказа такси, перевозчиков и частных такси. Однако член Общественной палаты Илья Зотов написал письмо заместителю председателя Совета Федерации Андрею Турчаку с просьбой отложить принятие поправок до 1 сентября 2024 года.

Опасения и последствия

Согласно предлагаемому законодательству, сбор и обработка данных из региональных реестров будет возложена на информационную систему частных такси федерального правительства. Министерство транспорта будет выступать в качестве оператора. Таксисты должны будут заключать трудовые договоры с перевозчиками, а лицам с непогашенной судимостью или тремя неоплаченными административными штрафами будет запрещено работать таксистами.

Кроме того, каждый регион будет иметь право устанавливать требования к цвету и экологической классификации автомобилей такси. Агрегаторы будут предоставлять доступ к своим базам данных сотрудникам Федеральной службы безопасности. Однако "Всероссийское объединение пассажиров" выразило обеспокоенность тем, что во многих регионах до сих пор отсутствует необходимая техническая инфраструктура. В результате некоторые таксомоторные парки просто не смогут отправлять заказы своим водителям.

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