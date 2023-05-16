Автоэксперт Кадаков оценил спрос на электромобили в РФ: "Это не для всех"

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Россияне чаще всего покупают электромобили как дополнение к привычным авто. Об этом заявил главред издания "За рулём" Максим Кадаков.

Фото: ПАО «КАМАЗ»

По его словам, электромобили — это, как правило, вторые машины в семьях. Он добавил, что на таких авто трудно ездить по заснеженным трассам, ведь они требуют совершенно другого подхода.

"Это не для всех, но и пикапы не для всех, минивэны не для всех, как и спортивные купе или кабриолеты. Но кому-то они нужны", — отметил Кадаков в интервью Телеканалу "360".

Автоэксперт считает, что у электромобилей в РФ есть "определённое будущее", если количество зарядных станций начнёт расти, а стоимость таких транспортных средств будет доступной. Как подчеркнул главред журнала "За рулём", сейчас в России насчитывается порядка 25 тысяч автомобилей, работающих на электричестве.

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