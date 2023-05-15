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Опытные водители берут с собой в машину мыло, соль и аспирин

2:05
Авто

WD-40 и "Суперклей" стали готовыми решениями для многих проблем, связанных с автомобилем. Будь то треснувшая пластиковая деталь, лопнувший шланг или порванная резинка, эти волшебные клеи творят чудеса в считанные секунды. Точно так же, когда речь идет об окислении, заедании механизма или неприятном скрипе, можно рассчитывать на помощь WD-40.

Опытные водители берут с собой в машину мыло, соль и аспирин
Фото: YouTube

Но что делать, если ваши окна запотевают, или стекло начинает издавать ужасающие звуки, когда вы опускаете его или наезжаете на неровности? Не расстраивайтесь, ведь решение простое — хозяйственное мыло. Если потереть поверхность мылом, проблема исчезнет как по волшебству.

Хотите верьте, хотите нет, но мыло может даже временно устранить пробоины в топливном баке, вызванные ржавчиной или грубым бездорожьем. Водители советских времен использовали этот трюк для заделки трещин в баках, что позволяло им ездить несколько дней, не опасаясь взрыва. При контакте с бензином хозяйственное мыло превращается в густую субстанцию, которая может закупорить отверстия, из которых вытекает топливо.

Столовая соль — еще один удивительный автомобильный хак, который может помочь поглотить влагу, особенно в дождливую погоду. Мешки с солью могут легко защитить стекло от замерзания и парникового эффекта, что особенно полезно в холодном климате. Кроме того, хлорид натрия является отличным уничтожителем плесени, даже той, которая годами прячется под ковриками или в стыках.

Аспирин, известное средство от простуды и боли, также может быть полезен в случае севшего автомобильного аккумулятора. Это особенно актуально для тех, кто использует свинцово-кислотные аккумуляторы в своих автомобилях. Итак, в следующий раз, когда вы окажетесь в затруднительном положении и вам понадобится быстрое решение проблем, связанных с автомобилем, вспомните об этих полезных приемах.

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Зачем советские водители брали с собой мыло, соль и аспирин
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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