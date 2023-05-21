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Задний ход: что о нём не знают даже опытные водители

3:58
Авто

Бывают случаи, когда мы должны отступить. Такая ситуация часто возникает из-за ограниченного пространства или наличия вокруг нас других транспортных средств.

Задний ход: что о нём не знают даже опытные водители
Фото: www.drive2. ru/l/288230376152246083/

Следовательно, наше внимание как водителей фиксируется на этом окружении. Мы склонны упускать из виду тонкости движения задним ходом, заставляя даже самых опытных водителей выполнять своеобразные маневры, которые пугают как их самих, так и окружающих. Это похоже на наблюдение за большой собакой, вынужденной двигаться назад в пределах ограниченного пространства, невольно сбивая все на своем пути.

Если бы мы задали вопрос большинству водителей, попросив их определить правильное движение рулевого колеса, чтобы заставить автомобиль повернуть налево при движении задним ходом, многие ответили бы неточно. Это не имеет ничего общего с их уровнем знаний или опытом вождения. Итак, что является точкой опоры, вокруг которой маневрирует автомобиль при движении задним ходом? Ответ довольно прост.

Автомобиль вращается вокруг внутреннего заднего колеса во время поворота. Проще говоря, при повороте направо задним ходом именно правое заднее колесо описывает круг с наименьшим радиусом. Поэтому при движении задним ходом наше внимание должно быть сосредоточено в первую очередь на задних колесах. При этом нельзя упускать из виду внешние габариты автомобиля.

Например, при левом повороте правый угол переднего бампера следует по самой широкой дуге. Если наша концентрация сосредоточена исключительно на том, что находится позади нас, мы рискуем получить царапину. Следовательно, расположение задних колес имеет первостепенное значение.

При отсутствии системы кругового обзора становится необходимым активно использовать боковые зеркала заднего вида при движении задним ходом.

При повороте направо направляйте взгляд на правое зеркало, а при повороте налево — на левое зеркало.

При переходе с правого поворота на левый перенаправьте внимание с правого зеркала на левое, только после этого инициируя движение руля влево.

Это связано с тем, что автомобиль проявляет повышенную маневренность при движении задним ходом, способен быстро менять курс, что приводит к потенциальной дезориентации.

Кроме того, очень важно иметь в виду, что по мере увеличения скорости увеличивается и склонность автомобиля к "рысканию". Даже небольшой поворот руля на скорости 50 км/ч, если его не откорректировать, приведет к резкому заносу, в результате чего восстановить управление будет практически невозможно. Кроме того, эффективность торможения будет значительно снижена из-за особенностей работы регулятора тормозных усилий.

Поэтому когда автомобиль движется задним ходом и требуется коррекция траектории, ее следует осуществлять короткими и четкими движениями руля, всегда возвращая его в "прямое" положение. Кстати, желательно сохранять прямое положение сидя, как бы продвигаясь вперед.

Естественно, наклон зеркал должен быть отрегулирован так, чтобы задние колеса попадали в поле вашего зрения, обеспечивая эффективное использование. Кроме того, полное понимание задних размеров автомобиля необходимо для предотвращения несчастных случаев.

Таким образом, если возникают какие-либо сомнения, лучше остановиться и даже выйти из транспортного средства, чтобы убедиться, что столкновения не произошло. И если кто-то питает неуверенность в своих навыках, благоразумно не менять поспешно; неторопливого шага нездоровой черепахи будет достаточно. По крайней мере даже в случае контакта последующее затруднительное положение будет несущественным.

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Как лучше понять задний ход. Пример вживую
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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