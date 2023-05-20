Эксперты рассказали, как зажигалка поможет завести автомобиль

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Руководство по техническому обслуживанию автомобилей предписывает замену свечей зажигания в соответствии с рекомендованным графиком. Стандартные свечи зажигания необходимо менять каждые 30 000 км, а более дорогие иридиевые свечи могут прослужить до 90 000 км.

Фото: https://vehq.com/

Однако топливо и масло низкого качества, изношенные двигатели, засоренные фильтры и значительное количество поддельных деталей могут привести к неуверенности в долговечности свечей зажигания.

"Момент истины" обычно наступает в самое неудобное время и в самом неудобном месте, будь то перед выездом из загородного дома, утром перед работой или в дороге, когда свеча зажигания внезапно перестает работать, не оставляя водителю другого выбора, кроме как искать магазин или прибегать к собственной изобретательности.

Иногда машина не заводится даже на заправочной станции. Она не пикает, не шумит и не подает признаков жизни. Что делать в такой ситуации?

Замена свечи зажигания не всегда может быть практичной, особенно если поблизости нет магазинов. В сельских "торговых центрах" может не оказаться редкого компонента, необходимого для конкретного двигателя. Помните, что все свечи зажигания уникальны, и работа двигателя зависит от их "посадки". Итак, что вы можете сделать?

Прежде всего необходимо извлечь свечу зажигания и определить причину проблемы. Нередко свеча может сломаться пополам, полностью сгореть или внезапно погнуться электрод. Чаще всего проблема связана со скоплением углерода или отложениями.

Для очистки можно использовать тряпку, но не используйте проволочную щетку или наждачную бумагу. Чтобы удалить стойкую грязь или толстый слой смеси масла и бензина, которая не может легко испариться в холодную погоду, необходимо нагреть свечу зажигания.

Для этого можно использовать газовую горелку, уменьшенный вариант которой можно приобрести на любой заправочной станции, горелку для плиты или даже надежную зажигалку. Главное, нагреть ее достаточно, чтобы шлак и другие отложения отпали. После этого с помощью тряпки полностью вытрите всю грязь. Будет ли он снова работать? Конечно, будет, поскольку ничто не помешает искре воспламениться.

В России свечи зажигания заменяют не по износу, то есть по полному исчерпанию срока службы, а по сроку службы или внешнему виду. Точно определить его сложно, но примерно три четверти замененных деталей могут легко прослужить еще 5-7 тыс. км.

Сегодня, когда стоимость автозапчастей значительно возросла, а простые замены "на всякий случай" уже не так доступны, как раньше, было бы разумно разобраться в этом вопросе и постараться использовать каждую расходную деталь по максимуму, а не только на 70-80%. В этом и заключается суть практической экономии.

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