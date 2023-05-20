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Эксперты рассказали, как неопытные водители могут "убить" мотор на парковке

Авто

Оживить автомобиль, простоявший некоторое время без движения, — задача не из легких. Традиционные методы, такие как раскрутка двигателя до максимума и одалживание соседского аккумулятора или бустера, часто оказываются тщетными. Несмотря на все наши усилия, двигатель в конце концов отказывается работать, оставляя нас в холоде.

Эксперты рассказали, как неопытные водители могут "убить" мотор на парковке
Фото: https://sportishka.com/

Важно помнить, что для работы двигателя необходима не только свеча зажигания, но и топливно-воздушная смесь. Топливо подается в цилиндр с помощью форсунок, которые постепенно наполняют камеру сгорания кислородом.

Если кольца на поршнях изношены, бензин будет медленно просачиваться в картер, делая традиционные методы оживления двигателя бесполезными. Однако если кольца в хорошем состоянии, ситуацию можно спасти.

Если жидкость скапливается в цилиндрах, поршни будут сжимать ее, и давление в конечном итоге приведет к разрушению. Это явление известно как гидроудар, и оно может нанести значительный ущерб двигателю.

Крайне важно не пытаться запустить двигатель грубой силой, так как это может привести к необратимым повреждениям автомобиля.

Если двигатель не запускается после нескольких попыток, лучше всего воспользоваться бустером или проверить воздушный фильтр. Мокрый или грязный воздушный фильтр может препятствовать потоку воздуха, а выкрученная свеча зажигания могла стать причиной исчезновения искры.

Постоянно крутить двигатель до максимума не рекомендуется, так как это может быстро залить свечи зажигания и привести к дорогостоящему ремонту.

Крайне важно заботиться о своих автомобилях и не использовать в качестве оправдания незнание, спешку или лень. Пренебрежение может дорого стоить не только с точки зрения денег, но и с точки зрения нашего здоровья и благополучия.

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Осмотр б\у автомобиля перед покупкой. На что обратить внимание?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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