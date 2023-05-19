Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
InfoBrics: Украина остаётся лёгкой мишенью для ВС РФ, несмотря на поставки западных систем ПРО
Пушилин: ВСУ стремятся прорвать фланги Бахмута, но город близок к взятию армией РФ
Марков объяснил, что для Зеленского станет сигналом для начала наступления ВСУ
В Челябинске возле жилого дома обнаружили боевую мину
Экономист-аналитик о снижении цены на золото: Доллар иметь сейчас намного выгоднее, нежели благородный металл
В новых южных регионах РФ продукты оказались дешевле
Врачи рассказали, какой витамин нужно принимать летом для поддержания здоровья
Изуродованная хирургами модель из Сочи получила компенсацию в пять млн рублей
РВ: уничтожен склад боеприпасов сил ВСУ, обстреливавших Белгородскую область

Какие незначительные проблемы в автомобиле приводят к "жору" масла

2:32
Авто

Воздействие автомобилей класса Евро-2 и выше на окружающую среду снижается благодаря использованию системы улавливания паров топлива. Эта система, состоящая в основном из адсорбирующего фильтра, заполненного активированным углем, предотвращает выход паров бензина в атмосферу.

Какие незначительные проблемы в автомобиле приводят к "жору" масла
Фото: архив

В периоды покоя двигателя пары бензина поглощаются адсорбером и оседают на гранулах древесного угля, в результате чего фильтр становится влажным.

Когда двигатель запускается, специализированный контроллер запускает электромагнитный клапан, который создает вакуум внутри устройства, тем самым пропуская воздух через активированный уголь и унося пары топлива во впускной коллектор. Этот процесс позволяет топливу испариться, а углю высохнуть, подготавливая систему к следующему циклу.

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции, адсорберный фильтр не является непогрешимым, поскольку неисправность клапана может привести к выходу из строя адсорбера и увеличению расхода топлива автомобилем.

Механики часто игнорируют эту проблему в пользу более дорогих диагностических процедур или замены датчиков. Тем не менее, проверка состояния адсорбера — это простая задача, которую может выполнить каждый. Достаточно открутить крышку бензобака и послушать громкий шипящий звук, который свидетельствует о том, что воздух поступает неправильно и система неисправна.

В дополнение к неисправному адсорберу, треснутый или изношенный вакуумный шланг на регуляторе давления топлива также может привести к неэффективности использования топлива, поскольку позволяет воздуху просачиваться в систему.

К счастью, замена шланга — это недорогой и простой ремонт, который даже начинающие водители могут выполнить самостоятельно.

Наконец, более мощный двигатель может снижать эффективность использования топлива из-за неисправных свечей зажигания или катушек зажигания. Регулярный осмотр этих компонентов может помочь предотвратить чрезмерный расход топлива и сэкономить время и деньги на дорогостоящий ремонт.

Таким образом, регулярный осмотр и обслуживание этих важнейших компонентов жизненно важны для повышения эффективности использования топлива и снижения воздействия на окружающую среду. Поэтому не пренебрегайте важностью этих простых проверок и обеспечьте бесперебойную работу вашего автомобиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Причины жора масла на АВТО, и как это исправить!!
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах

В Грузии рассказали о подготовке к туристическому сезону, встрече российских путешественников и ценах весной-летом 2023 года.

В Грузии рассказали о ценах на отдых и отношении к туристам из РФ: "Чистим свои курятники"
Sohu: один удар Путина разрушил план Зеленского атаковать Россию с помощью ЗРК Patriot
Путин одним ударом разрушил безжалостный план Зеленского по России — Sohu
США пытаются переложить ответственность на европейские страны за передачу F-16 Киеву
Под Артёмовском уничтожен предатель-нацист из России — уроженец Волгограда
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
"Путин предупреждал": американский комплекс Patriot уничтожен на Украине
Украина под массированным комбинированным ударом ВС РФ. Тревога ревёт по всей стране
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Об опасности повышенного артериального давления предупредила кардиолог из Коми
Последние материалы
Какие незначительные проблемы в автомобиле приводят к "жору" масла
Марков объяснил, что для Зеленского станет сигналом для начала наступления ВСУ
В Челябинске возле жилого дома обнаружили боевую мину
Экономист-аналитик о снижении цены на золото: Доллар иметь сейчас намного выгоднее, нежели благородный металл
19 мая: День пионерии, Сталкер и Хо Ши Мин
В новых южных регионах РФ продукты оказались дешевле
Врачи рассказали, какой витамин нужно принимать летом для поддержания здоровья
Изуродованная хирургами модель из Сочи получила компенсацию в пять млн рублей
Рожденные 19 мая Тельцы воинственны
РВ: уничтожен склад боеприпасов сил ВСУ, обстреливавших Белгородскую область
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников