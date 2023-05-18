Эксперты объяснили, как безопасно улучшить свет фар

1:17 Your browser does not support the audio element. Авто

Установка на свой автомобиль китайских ксеноновых ламп без маркировки может привести к лишению водительских прав и нарушению статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях. Вместо замены заводских ламп на более мощные, рассмотрите возможность установки ламп стандарта E1, которые излучают белый свет, близкий к естественному дневному свету, обеспечивая наилучшую видимость.

Фото: архив

Хотя некоторые производители используют специальную газовую смесь для достижения подобного эффекта, она зачастую дороже и менее эффективна. Другой вариант — установить светодиодные линзы в сборе, но при этом обязательно проверьте маркировку и соблюдайте Правила ЕЭК ООН № 112-01, пункт 6.2.4, а также предоставьте сертификат аккредитованной фотометрической лаборатории, сертифицированной Росстандартом.

На некоторых моделях автомобилей снятие небольшого колпачка, закрывающего лампу, также может улучшить освещение без каких-либо законодательных изменений. Избегайте любых недоработок и обеспечьте правильную установку для безопасного и законного использования системы освещения вашего автомобиля.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Можно ли улучшить свет фар авто? Проверим!