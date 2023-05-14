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Водители часто забывают о том, как лучше всего проверить тормоза в автомобиле

2:23
Авто

С потеплением и переходом термометра на "весеннюю" отметку на дорогах становится всё оживлённее.

Водители часто забывают о том, как лучше всего проверить тормоза в автомобиле
Фото: headlamp61. ru/old

Некоторые люди избегают ездить на своих автомобилях в суровых зимних условиях, предпочитая общественный транспорт. Но теперь, когда асфальт высох, температура стабилизировалась, а погода стала приятной, водители снова выезжают на дороги, готовые к ежегодному сезону садоводства и барбекю. Пятничные пробки не за горами.

Весна — это также время, когда скорость на дорогах возрастает, а аллергия, эффект "тихого колеса" и нехватка витаминов могут сказаться. Чтобы избежать неприятных сюрпризов, таких как визит в кузовной цех, который может оказаться дорогостоящим делом, важно проверить тормозную систему.

Хотя может показаться достаточным обойти вокруг автомобиля и проверить температуру колёс, дьявол часто кроется в деталях. В данном случае, он прячется под капотом.

Как мы все знаем, тормозная жидкость является движущей силой тормозного суппорта. Важно помнить, что тормозная жидкость гигроскопична, то есть она поглощает воду. Если содержание воды превышает 3%, жидкость начинает закипать, и педаль тормоза может работать неправильно.

Но как это проверить, не имея под рукой специального оборудования? Нужно ли ехать в сервисный центр? К счастью, все гораздо проще. Все, что вам нужно, — это мультиметр, который можно легко одолжить у соседа или найти в собственном багажнике.

Физика процесса проста. Чем больше воды в тормозной жидкости, тем выше её электропроводность. Чтобы получить точку отсчета, можно измерить новую тормозную жидкость, налитую из запечатанной бутылки, которая показывает восемь вольт, тогда как "красная линия" — десять вольт. Разумеется, измерять нужно в какой-либо емкости, например, в пластиковом стаканчике.

Итак, отберите тормозную жидкость из бачка с помощью шприца, а затем подсоедините одну клемму мультиметра к массе, а другую — к стаканчику. Если показания на экране мультиметра показывают число больше десяти, пора менять тормозную жидкость. Не бойтесь показаться излишне осторожными, ваша жизнь и здоровье стоят дороже.

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Свистят и шаркают тормозные колодки после торможения
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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