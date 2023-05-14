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Защита картера может навредить мотору

1:39
Авто

Наш главный приоритет — усовершенствование автомобиля, и правила не будут стоять на нашем пути. Забудьте о таких мелочах, как лампочки, защита двигателя — вот главный компонент, который действительно имеет значение. Может ли автомобиль проехать

Защита картера может навредить мотору
Фото: sharehub. pro/id3/wall-10992_crankcase_protection_-_toyota_allex_15_liter_2001/

100 метров по российским дорогам без толстого слоя железа, покрывающего его масляный бак? Ответ — нет. Безопасность превыше всего, и эта категория всегда будет проверяться, независимо от затрат.

В славные времена "Жигулей", да и сейчас, толстый слой льда, мощная выбоина или бесцеремонный выезд на реку могут привести к масляной луже и достойной истории спасения автомобиля.

Аргументы понятны, но есть одна загвоздка. Городские дороги регулярно подвергаются критике, но поездки на природу и зимние выезды за город с кольцевой дороги все же входят в график. Во всех остальных случаях защита двигателя — это просто привычка, а не полезный апгрейд, и даже более того — вредный.

Оборотной стороной стальной защиты является заметное повышение температуры в моторном отсеке, что сразу же приводит к проблемам с перегревом, утечками и прочими неприятностями.

Экономия при установке также может привести к повреждению защиты, картера и продольной балки. Поистине двойной удар! Механики слишком хорошо знают эти истории. Так стоит ли оно того? Привычки привычками, но автомобили и дороги в России быстро меняются, а технологии автомобилестроения прошли долгий путь от старой ВАЗовской классики.

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ЗАЩИТА КАРТЕРА ЭТОГО НЕ ЗНАЮТ БОЛЬШИНСТВО АВТОМОБИЛИСТОВ
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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