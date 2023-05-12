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Почему аккумуляторы быстро умирают даже на новых автомобилях

1:37
Авто

В зимнее время года одной из распространенных проблем, с которой сталкиваются водители, является запуск двигателя из-за состояния автомобильного аккумулятора.

Почему аккумуляторы быстро умирают даже на новых автомобилях
Фото: https://auto-clinic.ir/

Стало популярным обвинять производителей аккумуляторов в выпуске некачественной продукции, однако автовладельцы часто не замечают своей собственной роли в быстром ухудшении состояния аккумуляторов.

Хотя свинцово-кислотные батареи просты, надежны и долговечны, они не лишены недостатков. Сульфатация, которая происходит, когда на поверхности свинцовых пластин аккумулятора образуется нерастворимый осадок, является основной проблемой, препятствующей нормальным химическим процессам.

Сульфатация часто вызывается длительными периодами бездействия в зимний период без подзарядки аккумулятора. Хронический недозаряд, который часто встречается при городской езде, также способствует сульфатации, особенно при сбоях в работе генератора.

Проблема заключается в том, что недозаряд практически незаметен и не отражается на бортовых системах автомобиля, что приводит к снижению заявленных характеристик батареи.

Чтобы избежать бесконечных замен аккумуляторов, перед зимней эксплуатацией необходимо провести диагностику генератора и системы электропитания. Если генератор выйдет из строя, это вряд ли отразится на приборной панели вашего автомобиля до его полной поломки.

Поэтому перед зимней эксплуатацией необходимо не только зарядить аккумулятор, но и продиагностировать работу генератора и проводки.

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Как зарядить аккумулятор самостоятельно?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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