Машина на штрафстоянку: какой датчик тому виной

2:08 Your browser does not support the audio element. Авто

С 30 декабря 2021 года некоммерческие транспортные средства, находящиеся в частной собственности, больше не требуют обязательного техосмотра. Однако должностные лица Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) по-прежнему имеют право проверять транспортные средства.

Фото: https://www.carsomesg.com/

Владельцам автомобилей необходимо внимательно следить за техническим состоянием своего транспортного средства. В противном случае, даже после проведения технического обслуживания, они могут столкнуться со штрафами и конфискацией автомобиля.

Внезапное загорание лампочки ABS на приборной панели — одна из причин для проверки. Это указывает на проблему с тормозной системой. Такой ситуации достаточно, чтобы любой инспектор отправил автомобиль на специальную штрафстоянку.

Модуль ABS связан через шину CAN с другими системами управления. Поэтому лампочка может загораться из-за неисправностей, не связанных напрямую с ABS. Это затрудняет инспектору доказательство обратного на дороге.

Если на автомобиле установлен активный датчик, то неисправность может быть вызвана чрезмерным люфтом в подшипнике ступицы колеса. Другая возможность заключается в том, что механики установили его не с той стороны во время замены подшипника в сервисном центре.

При использовании пассивного датчика мусор может скапливаться на редукторе, вызывая проблемы. Во время ремонта редуктор мог быть немного смещен, что ослабило сигнал датчика и вызвало неисправность. Поэтому важно содержать редуктор в чистоте, чтобы избежать проблем.

Кроме того, как активные, так и пассивные датчики подвержены сильным вибрациям, что часто приводит к поломке. Кроме того, их трудно снять, не повредив. Обрыв проводки также может стать причиной отказа датчика. В таких случаях антиблокировочная система тормозов не будет работать, что может быть опасно на скользкой дороге.

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ABS что это? Антиблокировочная система автомобиля.