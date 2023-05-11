Мойка весной: влияние на автомобиль

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Погода весной может быть переменчивой, с резкими перепадами температуры от тепла до лютого холода. Это может привести к неожиданным проблемам для автовладельцев, особенно если их автомобиль недавно мыли. Например, вода может скапливаться и замерзать в скрытых щелях и дренажных отверстиях, вызывая "замерзание" тормозов.

Фото: https://mtdata.ru/

В некоторых случаях засорение дренажных отверстий может даже привести к растрескиванию пластиковых водопроводных труб. Летом, когда температура повышается, вода может просачиваться во внутренние полости автомобиля, например, в двери, вызывая со временем коррозию.

Кроме того, после весенней мойки дверные замки могут замерзнуть, что сделает невозможным их нормальное закрытие. Это происходит потому, что пружина не возвращает защелку в нейтральное положение после открытия, в результате чего дверь захлопывается и тут же открывается снова.

Механизм может быть труднодоступен, и даже автомобильная химия может не проникнуть в него. Чтобы разморозить автомобиль, может потребоваться обвязать дверь веревкой и отвезти ее в теплый гараж.

Крышка топливного бака также может пострадать от низких температур, так как некоторые производители устанавливают запорный механизм, который работает с помощью троса. Если трос замерзнет, крышка может застрять, что сделает ее невозможной для открытия. Для ослабления крышки может потребоваться обливание ее горячей водой.

Наконец, когда дорожные службы используют противогололедные реагенты на ночь для обработки дорожного покрытия, хорошо вымытый кузов автомобиля может вступить в контакт с влагой и солью, что ускоряет химические реакции.

Это может привести к появлению ржавчины быстрее, чем на немытом автомобиле. Таким образом, грязь может служить защитным экраном для немытых кузовов.

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