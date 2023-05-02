Влияние автономных такси на трудовых мигрантов в Москве: озабоченность Кыргызстана

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Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров выразил свою обеспокоенность развитием автономных такси в Москве. Признавая развитие технологий, премьер-министр обеспокоен тем, что автономные такси оставят без работы многих кыргызских трудовых мигрантов в Москве. Кроме того, он считает, что развитие искусственного интеллекта заменит людей во многих профессиях, включая журналистику.

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Подъем автономных такси

В настоящее время автономные такси в России все еще находятся на стадии эксперимента. Они тестируются в таких инновационных центрах, как "Сколково" и "Сириус", а также в московском районе Ясенево и Иннополисе в Казани. Жапаров признает преимущества автономных автомобилей, но его беспокоят последствия, которые они могут принести.

Средства к существованию рабочих-мигрантов под угрозой

Многие граждане Кыргызстана работают таксистами в Москве. Премьер-министр обеспокоен тем, что внедрение автономных такси оставит многих из них без работы. Ожидается, что автономные такси будут более эффективными, а значит, им потребуется меньше водителей, и, следовательно, многие люди могут потерять работу.

Искусственный интеллект заменяет рабочие места

Опасения Жапарова не ограничиваются только влиянием автономных такси на трудовых мигрантов. Он также считает, что искусственный интеллект заменит многие профессии. Он утверждает, что нейронные сети заменят журналистов в медиаиндустрии, и другие профессии также находятся под угрозой замены машинами.

Автономные такси — глобальная тенденция

Развитие автономных такси не ограничивается только Россией. В августе 2022 года Китай официально одобрил использование автономных такси. Однако даже в Китае водитель все еще присутствует в автомобиле во время поездки.

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