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Холодная вода для мытья автомобиля в жару и другие распространённые ошибки летней мойки

2:16
Авто

Уход за автомобилем включает в себя множество важных задач, и его мойка не является исключением. Однако автовладельцы часто упускают из виду потенциальный вред, который могут нанести некоторые способы мойки. То, что может показаться простой и безобидной помывкой авто, на самом деле может превратиться в разрушительное оружие против лакокрасочного покрытия вашего автомобиля.

Холодная вода для мытья автомобиля в жару и другие распространённые ошибки летней мойки

Протирание сухой тканью для удаления пыли — распространенная ошибка, которую совершают многие автовладельцы. Безобидные на первый взгляд частицы пыли на лакокрасочном покрытии превращаются в нечто похожее на наждачную бумагу при сухом протирании, что приводит к появлению царапин на краске.

Использование холодной воды для мытья автомобиля в жаркую погоду может иметь негативные последствия для лакокрасочного покрытия. Из-за разницы температур образуются микротрещины, которые в конечном итоге могут привести к локальным очагам коррозии. Это все равно что обливать автомобиль кипятком в морозную погоду. Лучше использовать теплую воду.

Применение сильного напора воды для мытья моторного отсека может повредить проводку, ребра радиатора и датчики. Это может привести к таким проблемам, как:

  • затрудненный запуск,
  • перегрев
  • и дорогостоящая замена датчиков.

Экспресс-мойка, при которой автомобиль остается мокрым, может привести к тому, что капли воды будут действовать как линзы, фокусирующие солнечный свет, что вызовет появление запекшихся пятен на лакокрасочном покрытии. Вместо этого выбирайте бесконтактные автомойки со специальными составами и щетками для мест с сильными загрязнениями.

Хотя ведро и губка могут показаться удобным инструментом для мытья автомобиля, они могут принести больше вреда, чем пользы. Частицы песка могут легко поцарапать кузов. Бесконтактная мойка — лучший вариант.

Забота о своем автомобиле жизненно важна, а лето — идеальное время для этого. Приведя в порядок внешний вид и интерьер автомобиля и уделив ему необходимое внимание, вы сможете продлить срок его службы.

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Правильная мойка автомобиля. Рассказываем о технологии мойки! | GRASS AUTO
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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