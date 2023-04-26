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2024 Chevy Colorado ZR2 Bison дебютирует 31 мая с 5-дюймовым лифтом и 35-ми дисками

2:25
Авто

31 мая состоится дебют Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 года, как и Range Rover Sport SV 2024 года. В то время как Range Rover сосредоточен на производительности, среднеразмерный грузовик Chevrolet может похвастаться внедорожными возможностями. Компания Chevy опубликовала на Facebook изображения прототипа, демонстрирующие более мощную конструкцию ZR2 Bison.

2024 Chevy Colorado ZR2 Bison дебютирует 31 мая с 5-дюймовым лифтом и 35-ми дисками

В 2019 году Colorado ZR2 Bison выглядел как обычный Colorado с некоторыми дополнениями из каталогов Chevy Performance и American Expeditionary Vehicle (AEV), включая 31-дюймовые шины от комплектации ZR2. Однако мы отметили, что для успешного преодоления каменистых троп ему необходим больший дорожный просвет.

Colorado ZR2 Bison 2024 может похвастаться увеличенным дорожным просветом и размером шин. Амортизаторы Multimatic DSSV поднимают ZR2 на три дюйма выше, чем обычный Colorado. ZR2 Bison прибавит еще два дюйма к высоте и будет оснащен гидравлическими отбойниками Chevrolet Performance для дополнительной защиты.

Вместо 33-дюймовых Goodyear Territory Mud-Terrains на ZR2, на ZR2 Bison будут установлены 35-дюймовые Goodyear DuraTrac All-Terrains на колесах с блокировкой дисков. Хотя ранее было замечено, что запасное колесо установлено за кабиной, на этих фотографиях оно не видно.

Капот и передняя панель ZR2 в основном остались прежними, но нижняя часть бампера отличается прожекторами, местом для лебедки и интегрированной противоскользящей пластиной. Модернизация от AEV, скорее всего, будет включать в себя дополнительную облицовку днища бортовой сталью и новый стальной задний бампер.

Камуфлированный капот ZR2 предполагает наличие дополнительных вентиляционных отверстий. По общему мнению, он будет оснащен тем же двигателем, что и остальные модели, — турбированным 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 310 л. с. и крутящим моментом 430 фунт-фут.

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2024 Chevrolet Colorado ZR2 Bison - Should the 2024 Ford Ranger Raptor be worried?
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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