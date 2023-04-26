2024 Chevy Colorado ZR2 Bison дебютирует 31 мая с 5-дюймовым лифтом и 35-ми дисками

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31 мая состоится дебют Chevrolet Colorado ZR2 Bison 2024 года, как и Range Rover Sport SV 2024 года. В то время как Range Rover сосредоточен на производительности, среднеразмерный грузовик Chevrolet может похвастаться внедорожными возможностями. Компания Chevy опубликовала на Facebook изображения прототипа, демонстрирующие более мощную конструкцию ZR2 Bison.

В 2019 году Colorado ZR2 Bison выглядел как обычный Colorado с некоторыми дополнениями из каталогов Chevy Performance и American Expeditionary Vehicle (AEV), включая 31-дюймовые шины от комплектации ZR2. Однако мы отметили, что для успешного преодоления каменистых троп ему необходим больший дорожный просвет.

Colorado ZR2 Bison 2024 может похвастаться увеличенным дорожным просветом и размером шин. Амортизаторы Multimatic DSSV поднимают ZR2 на три дюйма выше, чем обычный Colorado. ZR2 Bison прибавит еще два дюйма к высоте и будет оснащен гидравлическими отбойниками Chevrolet Performance для дополнительной защиты.

Вместо 33-дюймовых Goodyear Territory Mud-Terrains на ZR2, на ZR2 Bison будут установлены 35-дюймовые Goodyear DuraTrac All-Terrains на колесах с блокировкой дисков. Хотя ранее было замечено, что запасное колесо установлено за кабиной, на этих фотографиях оно не видно.

Капот и передняя панель ZR2 в основном остались прежними, но нижняя часть бампера отличается прожекторами, местом для лебедки и интегрированной противоскользящей пластиной. Модернизация от AEV, скорее всего, будет включать в себя дополнительную облицовку днища бортовой сталью и новый стальной задний бампер.

Камуфлированный капот ZR2 предполагает наличие дополнительных вентиляционных отверстий. По общему мнению, он будет оснащен тем же двигателем, что и остальные модели, — турбированным 2,7-литровым четырехцилиндровым двигателем мощностью 310 л. с. и крутящим моментом 430 фунт-фут.

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2024 Chevrolet Colorado ZR2 Bison - Should the 2024 Ford Ranger Raptor be worried?