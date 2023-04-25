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Знание того, как снять бампер, сэкономит ваши деньги на обслуживании автомобиля

2:26
Авто

Начнем, казалось бы, с тривиальной задачи: замены лампочек в фарах вашего автомобиля. Однако в современных автомобилях этот процесс может быть достаточно сложным из-за тесноты моторного отсека и труднодоступности осветительных приборов. Кроме того, разные модели автомобилей оснащены разными типами освещения: дорогие версии снабжены долговечными светодиодами или ксеноновыми лампами, а в базовых моделях используются обычные галогенные лампы, которые чаще перегорают.

Знание того, как снять бампер, сэкономит ваши деньги на обслуживании автомобиля

Даже долговечные ксеноновые лампы требуют замены через десять лет, и это всегда происходит в самое неподходящее время, например, на проселочной дороге в сумерках. Именно в такие моменты пригодится умение снимать бампер.

Сняв бампер, можно легко получить доступ к блоку фар, и этот трюк часто используется владельцами Opel Astra H. Однако с пластиковыми креплениями нужно обращаться аккуратно, чтобы не сломать их. Сняв бампер, вы сможете быстро заменить лампочку и вернуться на дорогу, не беспокоясь о том, что придется ездить в темноте. Время, потраченное на этот ремонт, с лихвой окупится в долгосрочной перспективе.

Аналогичным образом удобно менять перегоревшие противотуманные фары. Хотя это случается редко, но все же может произойти. Иногда пластиковая линза плавится, как, например, на Citroen DS3, и противотуманная фара начинает светить тускло. Это может затруднить видимость в туманных условиях.

Зимой снятие бампера может облегчить доступ к бачку стеклоомывателя, который может замерзнуть в холодную погоду. Если вы хорошо разбираетесь в системах вашего автомобиля, вы можете снять и разморозить его, что может оказаться очень полезным, если на дороге случится такой неприятный сюрприз.

Наконец, знание того, как снять бампер, может сэкономить ваши деньги на обслуживании автомобиля. Например, вы можете легко очистить радиатор, забитый пылью и жучками, сделав это самостоятельно.

Кроме того, самостоятельное выполнение работы снижает риск повреждения радиатора охлаждающей жидкостью, что продлевает срок его службы. Дилеры берут большие деньги за такую чистку, поэтому это отличный способ сэкономить.

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Lada Vesta. Снятие переднего бампера
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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