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Новый дизель: почему дымит мотор?

4:11
Авто

Когда машина перед вами на трассе внезапно начинает выбрасывать серо-белый дым из выхлопной трубы, первая мысль, которая приходит в голову, обычно связана с тем, что двигатель вышел из строя. Это также часто случается с дизельными автомобилями — именно об этом мы здесь и говорим. Однако, скорее всего, нет причин для паники — и вот почему.

Новый дизель: почему дымит мотор?

Выхлопные газы дизельных автомобилей содержат большие частицы углерода, так называемый сажевый дым. Именно сажа придает выхлопным газам черный цвет — на старых дизельных грузовиках прошлого века это всегда было заметно. Кроме запаха, такой выхлоп был опасен из-за своей канцерогенной природы — этому уделяли серьезное внимание уже некоторое время.

В начале 2000-х годов были представлены первые дизельные сажевые фильтры, способные улавливать до 90% вредных частиц. Обычно на стенки каналов этих фильтров наносится слой катализатора, который обеспечивает окисление углеводородов. Однако, ясно, что эффективность любого фильтра со временем ограничена. Сажа, оседающая внутри него, нарушает поток выхлопных газов, который контролируется специальными датчиками, связанными с блоком управления двигателя. Фильтры быстро засоряются сажей — они не могут прослужить больше тысячи километров. Вот почему был изобретен еще один режим — регенерация. Он может быть пассивным или активным. В обоих случаях сажа окисляется и выходит из фильтра безвредно.

Пассивная регенерация происходит во время интенсивной езды по шоссе. Фильтр сажи сжигается высокой температурой выхлопных газов, но дым из трубы почти незаметен, так как быстро рассеивается. Частицы сажи реагируют с диоксидом азота, превращаясь в газообразный диоксид углерода. Однако в городском режиме, когда на двигатель небольшая нагрузка, температура для пассивной регенерации слишком низкая. Уничтожение частиц становится невозможным, и сажа накапливается в фильтре.

При активной регенерации системы очистки выхлопных газов дизельных автомобилей, электронный блок управления резко повышает подачу дизельного топлива. Это приводит к подъему температуры, вспышке сажи в выпускной системе и появлению серо-белого облачка дыма. Чтобы поддерживать выжигание сажи, электроника повышает обороты холостого хода, что позволяет мотору пропускать больше воздуха. При достижении температуры порядка 600 — 650 °C, сажевые частицы сжигаются, и в результате выделяется углекислый газ.

Обычно активная регенерация системы происходит каждые 1000 километров. Если автомобиль редко ездит на загородных дорогах и пассивной регенерации недостаточно, то процесс может занять несколько десятков минут. Важно не прерывать этот процесс и даже после его завершения продолжать ездить, чтобы избежать возможных проблем на парковке.

Некоторые факторы могут повлиять на активацию регенерации системы. Если на улице холодно или поездки короткие, то желательно выбираться на автобан, чтобы увеличить продолжительность поездки и поднять температуру выхлопных газов. Это поможет запустить регенерацию системы.

Если позади вашей машины появились бело-серые клубы дыма, не стоит пугаться и заглушать мотор. Это является нормальным процессом работы, и если автомобиль дымит, значит, он очищается. Однако чёрный дым или дым при работе на холостых оборотах может быть тревожным звоночком и означать, что мотор нуждается в диагностике.

В заключение, для всех начинающих дизелеводов важно помнить о правильной работе системы очистки выхлопных газов и умении распознавать различные типы дыма. Это поможет поддерживать автомобиль в хорошем состоянии и избежать серьезных проблем.

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ДИЗЕЛЬ: ЧЕРНЫЙ ДЫМ из выхлопной! ТОП-7 причин, почему дизель дымит!
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Игорь Моржаретто
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