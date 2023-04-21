500 000-й Mercedes-Benz G-Class выглядит в стиле ретро

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Mercedes-Benz преодолел значительный рубеж в производстве своего легендарного G-класса, собрав 500 000 единиц внедорожника с момента его появления в 1979 году. 500 000-му G-классу был придан особый ретро-макияж, и он сошел с конвейера на том же заводе, где уже 44 года выпускается культовый внедорожник. Дизайн последнего G-класса вдохновлен моделью 280 GE 1986 года, о чем свидетельствуют зеленый цвет агавы, черная решетка радиатора, бамперы, подкрылки, накладки на крылья и дверные ручки.

Дизайн, вдохновленный ретро

Последняя модель G-Class имеет защитные накладки на фары и небольшие колесные диски серебристого цвета с крупными шинами. Задняя часть внедорожника имеет виниловую крышку запаски в винтажном стиле, которая скрывает запасное колесо.

Mercedes использовал другой ярко-янтарный пластик для передних указателей поворота, чтобы имитировать старый вид. На сиденьях G-класса используется специальная клетчатая ткань, похожая на ту, что была в 1986 году. Кроме того, на ручке руля имеется значок, обозначающий, что это 500 000-я модель, и он окрашен в цвет экстерьера.

Эволюция G-класса

G-Класс прошел долгий путь с момента своего появления, и первоначальные автомобили имели ограниченную мощность, и предлагались только двух- и четырехдверные версии с жесткой крышей и кабриолетом.

Однако нынешний G-Class в США стандартно оснащается 415-сильным двигателем V8 с двойным турбонаддувом, а для модели AMG предусмотрена возможность увеличения мощности до 577 лошадиных сил.

Последняя модель также имеет независимую переднюю подвеску и улучшенную компоновку, что значительно отличается от цельных передней и задней осей в предыдущих моделях.

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Mercedes-Benz G-Class за 15.500.000 рублей.