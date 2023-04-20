Представляем Москвич 3 в версии Comfort с подогревом сидений

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Автомобиль Москвич 3, который теперь доступен в версии Comfort, оснащен такими дополнительными функциями, как подогрев сидений и полностью светодиодные фары. Эта обновленная версия стоит 2,25 миллиона рублей, что на 280 000 рублей больше, чем стандартная версия.

Новая версия также включает предупреждения о столкновении и сходе с полосы движения, камеры кругового обзора, автоматическое управление дальним светом и 10,25-дюймовую цифровую панель приборов. Сиденья обиты экокожей.

Автомобиль Москвич 3 в комплектации Comfort доступен для покупки у официальных дилеров, более пятидесяти салонов которых расположены в 25 городах России. Однако компания предупреждает, что количество автомобилей в комплектации Comfort ограничено, и не раскрывает точное число.

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Москвич 3 - О нем только хорошо, о китайце плохо:)